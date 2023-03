Zelensky denunció que los masivos bombardeos de Rusia dejaron al menos nueve muertos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se refirió este jueves a los bombardeos masivos efectuados por Rusia que dejaron al menos nueve muertos y reconoció: "ha sido una noche difícil".

"Un ataque masivo con cohetes en todo el país. Regiones de Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odesa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Vinnytsia. Ataques contra infraestructuras críticas y edificios residenciales. Por desgracia, hay heridos y muertos. Mis condolencias a las familias", expresó el mandatario en su cuenta de Telegram.

Precisó que todos los servicios se encuentran en funcionamiento y que "se está restableciendo el sistema energético". Además, afirmó que han sido impuestas "restricciones en todas las regiones".

"El enemigo disparó 81 misiles en un intento de intimidar de nuevo a los ucranianos, volviendo a sus tácticas miserables. Los ocupantes sólo pueden aterrorizar a los civiles. Es todo lo que pueden hacer. Pero no les servirá de nada. No evitarán la responsabilidad por todo lo que han hecho. Damos las gracias a los guardianes de nuestros cielos y a todos los que ayudan a superar las consecuencias de los ataques furtivos de los ocupantes", concluyó.

Al menos nueve personas murieron este jueves en el oeste de Ucrania, víctimas de los bombardeos masivos efectuados por Rusia, según anunció el gobernador regional, Maksym Kozytsky,

De acuerdo con las autoridades, uno de los misiles rusos destruyó tres viviendas en un barrio residencial del distrito de Zolochiv. "Puede haber más personas bajo los escombros", agregó a través de su cuenta en Telegram.

Tras el bombardeo ruso a infraestructuras críticas, 40% de la capital ucraniana se encuentra sin servicio de calefacción y la planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, la mayor de Europa, quedó completamente aislada de la red eléctrica

El gobierno declaró que la defensa antiaérea derribó casi tres docenas de misiles lanzados por Rusia contra objetivos en todo el país.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, también sufrió los embates de la ofensiva rusa y se quedó sin electricidad, agua ni calefacción.

"No hay electricidad en toda la ciudad. Hemos recurrido a generadores en las infraestructuras críticas. El transporte eléctrico no funciona. No hay calefacción ni suministro de agua, debido a la falta de tensión en la red eléctrica", declaró el alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, en la televisión local.

Múltiples explosiones se registraron la madrugada de este jueves en la ciudad ucraniana de Odesa, en las provincias de Kirovohrad y Dnipropetrovsk y en la región meridional de Mykolaiv.

El alcalde de Kiev reportó también explosiones en el distrito Holosiivskyi de la capital, dejando al menos dos personas heridas. "Todos los servicios se dirigen al punto", indicó Vitali Klitschko en redes sociales, en referencia a una zona sureña de la ciudad.

El gobernador de Odesa, Maksym Marchenko, confirmó en su canal de Telegram un ataque masivo con misiles en la región y declaró que impactaron en la infraestructura energética. "El suministro de energía está actualmente restringido", agregó.

Fuente: Infobae