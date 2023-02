Álvarez García sobre el paro del Cedems: "La interventora es opositora al Gobierno, no me sorprende la medida"

Luego de que el último sábado, a través de una asamblea, desde el Centro de Enseñanza Media y Superior determinaran una medida de fuerza por 24 horas para el próximo miércoles 1 de marzo, desde el Gobierno de Jujuy dieron a conocer su posición respecto al paro programado.

El ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, a través de una conferencia de prensa realizada este lunes fue quien brindó la postura del Gobierno y apuntó a la interventora del gremio.

“Yo no estoy sorprendido de esto que decidió la interventora del Cedems, sabemos que está acá para hacer política, que la pusieron para tratar de orientar al gremio en oposición al gobierno”, aseguró el funcionario provincial.

Asamblea del Cedems del día sábado 25 de febrero

El ministro de Gobierno aclaró que la paritaria docente recién inicia: “hay una oferta que todavía no está definida e inclusive hay un compromiso del Gobierno de seguir hablando y discutiendo los aumentos”. Además, lamentó que la interventora tome la postura de ir al paro: “sabíamos que iba impulsar la medida de fuerza”.

“Cuando se hace política en un gremio tan importante como el Cedems no es bueno para la sociedad porque son los chicos los que se perjudican porque son los chicos los que no tienen clases. Sobre todo creo que quieren retrotraernos a épocas en donde el 50% del año no había clases. Ojalá desde el gremio recapaciten pero sabemos que la interventora no quiere que haya clases, quiere buscar un Baradel para Jujuy y nosotros por supuesto no vamos a aceptar eso”, agregó.

Normando Álvarez García, ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy

Por otro lado, el ministro Álvarez García adelantó que el Gobierno de Jujuy procederá a descontar los días de paro a los docentes que se adhieran a la medida y estimó que buscarán llamar a conciliación obligatoria para evitar la medida de fuerza.

La interventora del Cedems ratificó el paro

La abogada, Amelia de Dios, interventora del Cedems, ratificó que la medida de fuerza anunciada para el 1 de marzo estará acompañada de una movilización por el centro de la capital jujeña. Además, recalcó que el sábado 4 de marzo en la sede del gremio se realizará una nueva asamblea para definir cómo continúan con el plan de lucha.

“Hay mucho malestar de los docentes por la imposición del Gobierno en cuanto a la liquidación de marzo, eso sumado a que entienden que se dio por cerrada la paritaria 2023. Es la asamblea soberana la que tomó la determinación del paro por 24 horas para el miércoles 1 de marzo”, explicó Amelia de Dios.