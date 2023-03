Aseguran que la actividad sísmica en Jujuy es positiva: "No es grave que haya sismos permanentes, se libera energía"

El fuerte sismo de 6.4 grados en la escala de Richter ocurrido el último miércoles en el departamento Susques despertó cierta alarma en la población de Jujuy, aunque las autoridades encargadas de estudiar y monitorear los movimientos telúricos explicaron que la actividad sísmica es positiva.

"Apenas se detectaron los sismos, desde la Dirección Provincial de Emergencias se comunicaron con los lugares con población cercanos al epicentro. Ni en Susques ni en Catua lo sintieron", recalcó a Canal 7 de Jujuy el ingeniero Alfredo Ernesto Perugini, coordinaron de Área de Prevención Sísmica de la Dirección Provincial de Emergencias.

Perugini explicó que el sismo se produjo a tal profundidad (227 kilómetros) que hizo que fuera imperceptible para la población. "Cuando hablamos de sismos de esa profundidad no se los siente".

Cabe recordar que la provincia de Jujuy se encuentra en Zona 2 (moderada peligrosidad sísmica) y Zona 3 (alta peligrosidad sísmica), esto quiere decir que los movimientos telúricos se producen con regularidad.

En este sentido, el ingeniero Perugini destacó que ese aspecto no termina siendo negativo, sino al contrario, es positivo. "El silencio sísmico es peligroso porque cuando empiezan a moverse las placas de Nazca y la Sudamericana, que en este caso se encuentran del lado chileno, una se monta arriba de la otra y al entrar en contacto pero no se romperse esa rugosidad se junta una energía potencial muy grande, que cuando se rompe termina generando un movimiento vibratorio porque se libera de golpe. Ahora, si hay sismos permanentes, van liberando de a poquito la energía, por lo tanto no es grave que haya sismos en Jujuy, por el contrario es bueno".

Ingeniero Alfredo Ernesto Perugini, encargado del Área Prevención de la Dirección Provincial de Emergencias

El 93% de la población de Jujuy está ubicada en una zona de elevada peligrosidad sísmica

El temblor de 6.4 grados en la escala de Richter en Susques puso en primer plano nuevamente la importancia de la prevención sísmica y de conocer qué hacer en caso de que se produzca un fenómeno de este tipo.

Esta tarea toma relevancia en Jujuy, ya que según detallaron desde la Coordinación Provincial de Prevención Sísmica, el 93% de la población de Jujuy está ubicada en una zona de elevada peligrosidad sísmica.

Fernando Ramos, asistente técnico del organismo, en diálogo con Somos Jujuy explicó que la mayor concentración poblacional de la provincia se ubica en la denominada Zona 3 que comprende las regiones de Valles, Yungas y la mitad de la Quebrada.

El 7% restante de la población se ubica en la Zona 2, de moderada peligrosidad sísmica, y abarca a la otra mitad de la Quebrada y la Puna.

Ramos detalló que diariamente en Jujuy se producen entre 5 y 10 sismos y explicó que la profundidad en la que se sitúe el epicentro es importante para determinar si estos movimientos llegan a sentirse o no en la superficie. Si se producen a menos de 100 kilómetros de profundidad es muy posible que las personas lo sientan.

Mapa de Riesgo Sísmico

QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO

Los sismos irrumpen sin aviso, de ahí la importancia de la prevención y también el saber qué hacer durante y después de que se produzca el fenómeno.

En ese sentido, Ramos afirmó que "es importante la preparación" antes de que se produzca un sismo. "Siempre tener un botiquín de emergencias, una mochila sísmica que lleve todo lo básico en caso de un sismo: agua, medicamento, linterna, radio", enumeró.

Mientras se está produciendo el movimiento del suelo "tenemos que mantener la calma y no empujarnos", explicó Ramos y resaltó que es importante saber si el edificio en el que nos encontramos es sismo resistente o no para saber si evacuar o realizar el procedimiento de autoprotección.

Si la estructura del edificio está preparada para resistir un sismo es importante autoprotegerse. "Ubicarnos bajo un escritorio o en el centro de la habitación, alejados de las zonas vidriadas o de muebles u objetos colgantes que puedan caer. Protegernos la cabeza y ponernos en posición fetal", destacó Ramos.

En caso de que el edificio no sea sismo resistente, el técnico explicó que se debe evacuar por el riesgo de que la estructura pueda desplomarse. Remarcó en ese sentido que no debe utilizarse el ascensor y "siempre descender por las escaleras, de manera ordenada y tranquila".