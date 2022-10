20 mil usuarios no se inscribieron en la segmentación de tarifas en Jujuy

La segmentación de tarifas impulsada por el Gobierno Nacional se implementará en unos meses y muchos usuarios continúan sin inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía para solicitar el subsidio.

"Teníamos un universo de 60 mil personas que habían quedado sin inscribirse en la segmentación pero realizamos un trabajo en toda la provincia junto a comisionados e intendentes y en total quedaron 20 mil usuarios afuera. Hicimos un gran trabajo porque a nivel nación, la tarifa aún no fue implementada", aseguró Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy.

Señaló que "ya no se va a poder reducir más el universo de los no inscriptos, porque hay mucha gente que no se anotó por decisión propia y porque no cumplen los requisitos",

Pizarro manifestó que llevaron a cabo una campaña para anotar a la mayor cantidad de gente posible, "porque entendemos que cuando se pierde este beneficio de segmentación, los montos van a ser importantes y van a traer reclamos".

El secretario sostuvo que actualmente sigue vigente “el padrón para que se inscriban todos aquellos que creen que les corresponde al tarifa social]”. Destacó que Jujuy "hoy tiene más de 60 mil usuarios en tarifa social y esto no tiene una fecha de corte, esta permanente abierto para que aquellos que no solicitaron la tarifa, lo puedan hacer".

CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO

La web disponible para completar el formulario es: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

Cabe mencionar que es posible completar los datos por medio de "Mi Argentina", la aplicación que permite completar algunas gestiones. Otra opción es acudir de manera presencial a alguna oficina de ANSES.

QUÉ DATOS SOLICITAN PARA OBTENER LOS SUBSIDIOS DE LUZ Y GAS:

Último ejemplar de DNI.

Número de CUIL y el de quienes viven en el hogar

Una boleta de energía eléctrica y una de gas natural.

El dato de ingresos mensuales de bolsillo de cada persona que compone el hogar.

Una dirección de correo electrónico

Datos personales

Información de los servicios (ambos en el mismo formulario)

Datos de las personas que convivientes

Luego, se podrá descargar el PDF con la asignación provisoria, información que además se enviará al mail declarado.