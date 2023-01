A 9 meses de la desaparición de Sergio Callata, ofrecen medio millón para encontrarlo

Luego de que durante el 2022 se registraran unas 813 denuncias por personas desaparecidas según informó la División de Búsqueda de Personas, aún está activa la búsqueda de Sergio Callata, el jujeño que falta a su hogar desde el pasado 23 de abril.

Sergio Daniel Callata de 36 años de edad, reside en un domicilio de barrio Chijra de la capital jujeña y responde a las siguientes características: tez trigueña, pelo corto negro, contextura física robusta, mide 1.75.

La última vez que fue visto, el hombre salió a auxiliar a un amigo con el auto y desde entonces nada se sabe de su paradero. Su vehículo, un Fiat modelo Mobi, fue encontrado horas después a la vera de la Ruta Provincial N° 35, en una zona camino a Ocloyas conocida como "La Cuesta".

Según comentó Jorgelina Pelo, la pareja de Callata, el hombre “salió el sábado 23 de abril después del mediodía para la cancha como todos los fines de semana y no volvió. Yo no lo busque el domingo por la mañana porque el sábado habíamos tenido una discusión de pareja”.

“Esperé que me mande mensajes el domingo por la tarde y nada, asique me fui a dormir porque pensé que estaba esperando a que me duerma para volver. Al otro día tampoco apareció y ya me empecé a preocupar porque los amigos me empezaron a preguntar si sabía algo de Sergio porque no respondía los mensajes”.

Jorgelina continuó: “Lo raro es que nunca hace eso, de irse y no volver, de que no se conecta. Pero desde el domingo a las 11 de la mañana no me leyó los mensajes. Sergio es muy amable con todos, es muy tranquilo, es amigo de todos”.

Luego de diferentes declaraciones, se obtuvo que Sergio nunca llegó a la cancha ya que se había desviado para ayudar a otro conocido en pleno centro capitalino a reparar su auto y a las 1 de la mañana del domingo se encontró con otro amigo, siendo la última persona en verlo.

La recompensa económica se entregará cuando se encuentre a Sergio callata

El ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín, en diálogo con Canal 7 indicó que los datos que aporten los ciudadanos deben ser certeros de modo que den con el paradero del hombre que despareció el 23 de abril de 2022.

“Esos datos tienen que ser importantes para que el fiscal pueda localizar a Callata. Además, se deben presentar pruebas necesarias, se evalúan y cuando den con el hombre se recompensará al ciudadano”.

“Hay que dejar en clareo que no se revelará jamás la identidad ni durante la investigación ni cuando finalice el proceso investigativo de quien brinde los datos”, agregó el funcionario.

LAS CARACTERÍSTICAS DE CALLATA

Callata es de tez trigueña, pelo negro corto, contextura física robusta y mide 1,75. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, pantalón gris, zapatillas negras.

El Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación ofrecen una recompensa de $500.000 para aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero del hombre.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero tienen que comunicarse a la línea 911, 388-4245600 o 388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana.