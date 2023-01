A 9 meses del femicidio de las hermanas Gorosito: "Quedaron 5 chicos sin su mamá"

A 9 meses del doble femicidio de Yuto, el dolor en la familia de Pamela y Ramona Gorosito está intacto. “Quedaron 5 chicos sin su mami, estamos tratando de salir adelante”, expresó Graciela Segundo, madre de las víctimas y quien también resultó herida por Javier Broi, el acusado por los hechos.

“Vamos a ir a juicio, no puede quedar así la muerte de mis hijas, ellas no merecían esto”, sostuvo en diálogo con Canal 7 de Jujuy. “Me hice cargo de los dos hijas más chicos de Pamela -expareja de Broi- y la estoy luchando, todos los días trato de estar de pie”, manifestó y sumó: “hay momentos en que caigo porque me duele mucho la pérdida de mis hijas, son 9 meses que no están a mi lado, es algo que no pensábamos que iba a pasar”.

En cuanto al acusado, Graciela relató que desde hacía tiempo su hija había terminado la relación con el violento imputado. “Hacia tiempo que estaba separada de él, ya había tomado una decisión, siempre recibía agresiones de él”.

Debido a la violencia, “ella dejó Yuto, se fue a Salta donde estaba su hermana y lo sucedido fue porque volvieron a visitarme y ahí comenzó todo”. Con relación a la investigación, planteó que “hasta ahora va avanzando la causa y vamos a juicio, no tenemos fecha todavía pero va avanzando”.

Hermanas Gorosito

Graciela pidió que haya una atención integral a la problemática de la violencia de género para que situaciones como la que atraviesa no se repitan. “No quiero que le vuelva a pasar a otra madre, perdí a mis hijas de 23 y 30 años y quedaron sus hijos sin sus mamás”, pidió.

“Actualmente en Yuto, por el momento, no se hizo nada, hay chicas de la edad de mi hija o más chicas que reciben violencia de género. Me gustaría que haya un cambio, hay mucha droga y alcohol”, planteó sumando al consumo problemático de sustancias.

FEMICIDIO DE LAS HERMANAS GOROSITO

A finales del 2022 la Fiscalía especializada en Violencia de Genero Nº 6 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), solicitó citar a juicio a Reinaldo Javier Broi como probable autor penalmente responsable del delito de "Homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género, homicidio calificado por alevosía y odio de género, lesiones leves y violación de domicilio en contexto de violencia de género en concurso".

Durante la noche del viernes 15 de abril de este año, en la localidad de Yuto; el imputado mató aplicándole golpes y machetazos a su expareja (Pamela Noemí Gorosito), posteriormente asesinó a su cuñada (Ramona Gorosito) disparándole en el rostro y a la madre de ambas (Noemí Graciela Segundo) la dejó inconsciente tras golpearla con la culata de una escopeta.

Tras producirse el hecho escapó internándose en la zona de monte y estuvo prófugo durante siete días, siendo intensamente buscado por las fuerzas policiales de nuestra provincia y de Salta. Su detención se produjo durante la noche del 22 de abril en la localidad de Apolinario Saravia.

En el requerimiento de citación a juicio existen una serie de pruebas sobre el cual se sostiene la acusación, compuesto por declaraciones testimoniales, informes de autopsia de las víctimas, evaluaciones del imputado, elementos de prueba secuestrados, documentación diversa, etcétera.

Al dar por finalizada la investigación preliminar preparatoria desde la Fiscalía se sostuvo que no quedó ningún tipo de dudas respecto a la autoría, porque Broi fue observado por testigos directos. En tal sentido cabe señalar que entre los testimonios hay declaraciones de personas que vieron al autor material cuando se dirigía o se retiraba de los lugares donde ocurrieron los hechos. Por otra parte las autopsias confirmaron los mecanismos de asesinato de los hechos en las victimas, estableciéndose también modalidad y distancia del disparo.