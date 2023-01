Femicidio de Iara Rueda: con 8 policías imputados, el 9 de marzo sería el juicio preliminar

En una nueva Marcha de las Velas que realizan los Padres y Madres del Dolor en pedido de justicia por femicidios y asesinatos de sus hijos, estuvo presente Mónica Cunchila, la mamá de Iara Rueda, la joven que fue asesinada en Palpalá en 2020.

En este sentido, Cunchila adelantó a Canal 7 de Jujuy que la fecha para la etapa preliminar que daría pie al juicio será el próximo 9 de marzo donde están involucrados 8 efectivos policiales, "el 19 de marzo cumple años Iara y necesitamos que la Justicia avance, ya sufrimos mucho, uno trata de ser fuerte pero ya no damos más, dilatan las cosas pero mi hija no me dejará bajar los brazos; ella me mantiene de pie”.

“Tengo fe de que habrán más detenciones. La causa camina si los familiares caminan a la par, no es sólo un trabajo de los abogados", añadió.

En relación a la imputación de tres presuntos autores dijo que la fecha se conocería luego de la feria judicial.

Cabe recordar que los efectivos policiales están imputados por Violación de los deberes de funcionarios públicos, según lo prevé el artículo 248 del Código Penal de la Nación, por inacción y falencias en la búsqueda de Iara Rueda.

EL FEMICIDIO DE IARA RUEDA

El 23 de septiembre del año 2020 Iara Sabrina Rueda fue vista por última vez con vida. Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que terminó con la trágica noticia de su asesinato. Su cuerpo fue hallado semienterrado en un descampado del barrio 2 de abril de la ciudad de Palpalá el 28 de septiembre.

Actualmente la causa judicial, en la que hay tres imputados, dos mayores y un menor de edad, se encuentra esperando la resolución para que se pueda elevar a juicio definitivamente.

