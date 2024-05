A más de un mes de la muerte del jefe de Bomberos de Jujuy, realizaron un emotivo homenaje

En horas de la mañana de este jueves, personal de la División de Explosivos de la Policía de Jujuy, celebró un nuevo aniversario. En este marco, compañeros del ex director general de Bomberos de la Policía de Jujuy, Raúl Ramírez, realizaron un emotivo homenaje para recordarlo.

Ramírez murió el pasado 7 de abril en medio de un operativo de rescate que se desarrollaba en las turbulentas aguas del dique La Ciénega.

A la ceremonia de homenaje asistieron Isidora Lamas, madre de Ramírez y Laura Soto, su esposa. En diálogo con Canal 7, Laura explicó: “Quiero agradecer a todas las autoridades que hicieron esta ceremonia para mi marido”.

Isidora Lamas, madre de Ramírez y Laura Soto, esposa.

Luego agregó: “Fue un hombre que siempre cumplió en su trabajo, se capacitó un montón, se fue del país para capacitarse y ha sido un hombre muy comprometido, despertándose temprano, cumpliendo su deber en todo”.

Finalmente, con profundo dolor y tristeza, Laura aseguró: “El día del accidente, él salió temprano a trabajar, salió muy temprano y no volvió a mi casa, no volvió, no lo volví a ver”.

A su turno, Isidora, su madre indicó: “Es un homenaje bien merecido, mi hijo era un hombre recto, responsable en todo, siempre fue obediente y así lo hizo hasta su último día”.

Más adelante la mujer precisó: “Mi hijo era alegre y serio, recto, pero un hijo amoroso que tenía pasión por su trabajo y su familia. Él amaba ser bombero, era una alegría el hecho de salir a trabajar todos los días. Desde que terminó la secundaria, él sabía que quería entrar a la escuela de suboficiales”.

Tragedia en el dique La Ciénaga: cómo era el operativo en el que murió el jefe de Bomberos

El jefe de Bomberos de Jujuy, el comisario Raúl Ramírez, murió el domingo 7 de abril en el dique La Ciénaga, mientras participaba en un operativo para rescatar un cuerpo sin vida que habían encontrado en el lugar. Por el hecho hay otros dos agentes heridos.

“No podemos dar muchas precisiones de lo que sucedió”, indicó al respecto el ministro de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro, en diálogo con Policiales de Jujuy, luego de que tomara trascendencia lo ocurrido en horas de la tarde.

“En el trabajo de rescate de una persona fallecida en el dique, cuando se intentaba sacarla en el lugar del mirador, justo por la ruta debajo del puente, perdió la vida el comisario Ramírez y hay otros dos agentes siendo atendidos”, precisó el funcionario desde la puerta del hospital Nuestra Señora del Carmen.

Con relación a las circunstancias del hecho, planteó: “no las podemos especificar en estos momentos, todo va a ser objeto de investigación, está el fiscal en el lugar”.

Asimismo, Corro destacó que “la intervención de Bomberos tiene que ver con el llamado que hizo una persona que divisó este cuerpo flotando en el canal derivador y de ahí la concurrencia de personal policial con jurisdicción en El Carmen, como el hecho se trataba de una persona sumergida interviene Lacustre y Bomberos, entre ellos estaba el director”.