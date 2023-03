A partir de los 12 años los adolescentes de Jujuy solicitan métodos anticonceptivos

En las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva de Jujuy existe un aumento en la demanda de métodos anticonceptivos. Desde el sector sanitario atribuyen la situación a la información con la que cuentan los y las adolescentes a partir de programas que se implementan en las escuelas, tanto primarias como secundarias.

“A partir de los 12 años se están acercando", indicó Ana María Castillo, educadora para la salud de la Consejería del hospital Pablo Soria, en diálogo con Canal 7. En esos casos, son las madres de las menores quienes llevan a sus hijas ante vínculos afectivos que construyen.

Con relación a la edad en la cual los menores pueden concurrir sin el acompañamiento de un adulto, explicó que desde los 14 pueden acudir de manera autónoma, tanto para efectuar consultas y evacuar dudas como para plantear la solicitud de un método de anticoncepción.

“El implante es el más solicitado por adolescentes, pero hay un grupo importante que prefiere las pastillas”, explicó Castillo aludiendo a cuáles son los métodos de mayor demanda. Al respecto del efecto de pueden producir en cada caso, sostuvo que “hay mujeres que tienen tolerancia a un anticonceptivo hormonal y otras no”

“Hay un anticonceptivo para cada tipo de mujer”, resaltó al referente de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva del Soria, indicando que ante alternativas que generar incomodidad o problemas en las pacientes se reevalúa la situación con un profesional médico especializado para determinar alternativas.

En cuanto a los varones, son pocos los jóvenes que consultan por la vasectomía, se trata en general de adultos, a quienes les informan sobre el proceso y guían en la realización de los prequirúrgicos.

HASTA LOS 24 AÑOS LAS MUJERES PUEDEN ACCEDER GRATIS AL IMPLANTE SUBDÉRMICO EN JUJUY

Sobre el implante subdérmico, tiempo atrás Verónica Quiroz, la referente del Servicio de Consejería y Atención Municipal en Salud Sexual, explicó por qué no se trata de una opción para todas las solicitantes. "No hay un límite de edad para la colocación. Sin embargo, este implante es distribuido a partir de lo que es el plan Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), que abarca la adolescencia hasta los 24 años, por lo cual para el público en general está distribuido hasta esa franja etaria", precisó.

"Es un método bastante caro si lo queremos encontrar en el mercado, por eso por la parte pública se distribuye y da a las persona hasta los 24 años, pero cualquier mujer puede acceder a un implante subdérmico en la parte privada, con la facilidad de no ir todos los meses a consultar para colocarse como es un inyectable o pedir una pastilla. Tiene bastantes beneficios para la persona que lo adquiere, pero desde Enia sólo hasta los 24 años en la parte pública", desarrolló.