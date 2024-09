A partir de hoy se podrá pagar el colectivo con el celular: lanzaron la app SUBE Digital

Este miércoles entrará gradualmente en funcionamiento la nueva app SUBE Digital en la provincia, únicamente en San Salvador de Jujuy y Palpalá, lo que le permitirá a los usuarios pagar el boleto de colectivo con su celular, sin la necesidad de tener datos móviles o conexión Wifi. Se trata de un sistema innovador, independiente de la clásica tarjeta, que pretende modernizar la carga de saldo y el control de los viajes. En esta primera etapa el nuevo método tendrá algunas limitaciones.

El primer paso para pagar el boleto de colectivo con el celular es descargarse la aplicación. Está disponible solamente para celulares con tecnología NFC y Android 8 en adelante. Una vez dentro, el usuario tendrá que validar su identidad y se le creará una tarjeta digital que funciona independientemente del plástico.

Ese decir que se podrá tener en la app las dos tarjetas, con saldos separados. La SUBE física seguirá siendo utilizable como siempre, más allá de que se vincule o no con el sistema digital. “Queremos incrementar la cantidad de formas de pago, no sustituir”, explicaron a Infobae desde Nación Servicios, la empresa que administra el Sistema Único de Boleto Electrónico.

Persona por subir al colectivo - colectivo - Sube

Las autoridades insisten que la actualización de la app se inicia hoy, pero irá incluyendo paulatinamente a los celulares aptos. No estará funcional en todos los celulares al mismo tiempo, muchos deberán a esperar para que el sistema de su teléfono móvil se ponga al día.

Quienes tengan Tarifa Social o algún tipo de beneficio deberán elegir si lo quieren mantener en la app o en la tarjeta física. “Se bloqueó la posibilidad de que esté vigente en las dos al mismo tiempo para evitar avivadas”, detallaron las fuentes consultadas. Está permitido traspasar el subsidio de un lado a otro dos veces al mes, como máximo.

Cómo se paga el boleto

El objetivo del nuevo sistema es que pagar con el celular sea igual de rápido y simple que con la tarjeta. No hace falta aclarar al chofer cómo se va a abonar el boleto. Incluso no es necesario entrar a la app para hacer el pago: con solo acercar el celular al lector (la pantalla, aunque bloqueada, debe estar prendida) es suficiente.

El teléfono tiene que haber estado conectado a internet al menos una vez en las últimas 12 horas. Los usuarios pueden ver esto en la sección “Estado” que tiene la app, que muestra una cuenta atrás y puede ser actualizada en cualquier momento.

El pago digital también tiene como novedad que cambiará la lógica del saldo negativo. “Originalmente esto se pensó para que el ciudadano pueda hacer los viajes que necesite hasta llegar a la terminal de carga más cercana, y como ahora se puede sumar saldo desde el celular ya no es necesario”, comentó a este medio uno de los funcionarios que participó del desarrollo.

De esta manera, para pagar cualquier pasaje será necesario tener saldo positivo. Por ejemplo, si la tarjeta digital tiene $100 y el boleto cuesta $371, la cuenta quedará en $-271 y no se podrá volver a usar hasta que se salde esa deuda. Pero esa misma tarifa no se podrá abonar si la SUBE virtual tiene, por ejemplo, $-10. Ya no rige el tope de $-480.

Cómo se carga saldo

La SUBE Digital permite vincular billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito para ingresar dinero en la tarjeta. Se puede hacer en pocos pasos y sin la necesidad de acreditar la carga. Lo primero que ve el usuario al entrar a la app son sus tarjetas, con el número de identificación y la cantidad de saldo disponible.

Según confirmaron fuentes oficiales, la tecnología de la app está preparada para que en un futuro se pueda pagar el boleto directamente con esas billeteras virtuales o tarjetas bancarias.

Además, desde ahora se puede cargar hasta $40.000 de una sola vez.

Otro beneficio de la app es que exhibe el historial de viajes que hizo el usuario y cuánto pagó cada boleto, una opción que permite llevar más fácilmente un registro de los gastos en el transporte público.

Fuente: INFOBAE