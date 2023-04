A pesar de las denuncias, continúan las campañas oftalmológicas ilegales en los barrios de Jujuy

Siguen repitiéndose las campañas oftalmológicas ilegales en los barrios de Jujuy a pesar de las denuncias que realiza el Consejo Médico de la provincia que llevaron a algunas detenciones, y de la intervención de la Justicia.

“Son campañas de anteojos, porque no las voy a llamar oftalmológicas”, señaló el doctor Sebastián Romero, presidente del Consejo Médico de Jujuy, quien remarcó que los operativos que se realizan en los barrios “no están debidamente habilitados y no se encuentran a cargo de un médico oftalmológico ni de un óptico habilitado en la provincia”.

Romero resaltó que “las campañas se repiten semana a semana a pesar de que venimos haciendo intervenciones con denuncias ante la Justicia”. “Hicimos las denuncias correspondientes y hubo intervención inmediata, en algunas de estas campañas con detención de las personas que se encontraban haciendo esta tarea ilegal, y otros siguen en procesos judiciales que los va determinando la Justicia”, explicó.

El profesional indicó que desde el Consejo Médico ven con preocupación que estas campañas “ponen en riesgo la salud visual de los jujeños”.

Explicó que “para hacer un diagnóstico sobre alguna alteración en la visión, debe haber un médico que se encuentre matriculado en la provincia de Jujuy para el ejercicio de la medicina y en la confección de ese anteojo debe haber una empresa habilitada por la ANMAT y un óptico que sea el responsable del armado”, y remarcó que “la mayoría de estas campañas no poseen un médico ni un óptico habilitado en la provincia”.

"La Municipalidad no realiza estos operativos”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, aclaró que "la Municipalidad no realiza estos operativos, no los avala, no los apoya y ya hay denuncias efectuadas por el Ministerio de Salud de la provincia y por el Consejo Médico, donde se establece que quienes están llevando adelante esto, no están matriculados en la provincia como médicos, ni siquiera como ópticos".

En este sentido fue determinante al informar que no cuentan con la autorización. "No existe la garantía ni los controles mínimos médicos, por ello no se puede garantizar que los trabajos que se realizan puedan causar algún daño en la salud", dijo y advirtió a los vecinos: "Estén atentos y exijan autorización del ministerio para este tipo de operativos, ya que no son oficiales ni están respaldados por el Municipio".

Por su parte, Hugo Ramos, auditor de la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Ministerio de Salud, puntualizó que "los médicos que atienden en estas campañas oftalmológicas no tienen la matrícula habilitante, por lo cual fueron denunciados en vía penal como corresponde en su momento, siempre en coordinación con el Consejo Médico. Ahora tenemos que esperar el actuar de la Justicia".

Finalmente, Ramos llamó a tener en cuenta que para realizar estas prácticas "tienen que cumplir ciertos requisitos", e instó a los vecinos a que soliciten la información que demuestre si están habilitados por el Ministerio de Salud y también la habilitación del lugar.

"Estas campañas oftalmológicas se realizan en cualquier lugar, en un centro vecinal o en una cancha de fútbol, para citar otro ejemplo. Por lo tanto, primero que el lugar sea acorde y que esté habilitado por el Ministerio de Salud, segundo que los profesionales que estén a cargo de esta campaña oftalmológica estén matriculados en la provincia de Jujuy, porque sino estarían incumpliendo la normativa y la ley", remarcó.