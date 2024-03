A pesar de las inclemencias climáticas, garantizan la atención médica a los peregrinos en Punta Corral

A tres días del ascenso masivo al santuario de la Virgen de Punta Corral, las autoridades de emergencias reconocen que a pesar de las inclemencias climáticas, los peregrinos ascenderán a ese pueblo ubicado entre los cerros a 4.845 metros de altura sobre el nivel del mar.

El último fin de semana se realizaron tareas de acondicionamiento de los caminos pero las tormentas registradas en la zona de la Quebrada de Humahuaca imposibilitan que los trabajos tengan éxitos.

El pronóstico del tiempo tampoco ayuda ya que rige alerta amarillo por fuertes tormentas hasta el martes 19 de marzo en la zona de la Puna de Jujuy que puede llegar a influir en la crecida de ríos y arroyos del departamento Tumbaya.

De todas formas el Same Jujuy garantiza la atención médica a los peregrinos que asciendan en los próximos días. “Hemos logrado durante el fin de semana poner toda la logística en Tumbaya. Ya está todo listo para que cuando estén los caminos en condiciones empecemos a realizar el despliegue. También el personal del Ejército Argentino ya está montado en la base de Tunalito solamente a la espera de que se pueda normalizar el camino”, señaló Pablo Jure, titular del Same, en diálogo con AM 630 Jujuy.

"El operativo del Same se desplegará el miércoles 20 de marzo a la mañana para que el miércoles por la tarde esté a cada uno de sus puestos", sumó Jure.

Ante la consulta de si existe la posibilidad de que la peregrinación se pueda suspender por las inclemencias climáticas, Pablo Jure lo descartó. "No creo que eso ocurra, si nosotros recomendamos no subir, por una cuestión de fe la gente sube lo mismo. Vamos a desplegar como sea, con lo que tengamos y con lo que podamos. No vamos a dejar abandonados a los peregrinos ni a los pobladores que quieran subir. Vamos a acompañarlos en todo momento·, cerró Jure.

same punta corral 2022

La Virgen de Punta Corral bajará este domingo a Tumbaya: ante una emergencia el descenso será en 2025

La Comisión de Devotos de la Virgen de Copacabana y Punta Corral informó que la imagen bajará desde el santuario al pueblo de Tumbaya este 24 de marzo, Domingo de Ramos . A pesar de que desde la Dirección de Emergencias recomendaron postergar el descenso, quienes organizan la fiesta en honor a la Mamita del Cerro ratificaron que cumplirán con el cronograma original.

Según precisaron, en el caso de que las inclemencias del tiempo imposibiliten el desarrollo de la celebración la imagen no bajará este año del santuario, permanecerá en el lugar hasta el año 2025.

EMERGENCIAS DESACONSEJA EL ASCENSO A PUNTA CORRAL

“No lo recomendamos no sólo por el estado del camino sino porque la provincia sigue bajo alerta amarilla por tormentas con descargas eléctricas. Algunos que subieron en los últimos días les cayeron rayos”, indicó al respecto del ascenso el titular de Emergencias, Ariel Mamaní.

“Por el lado de Tunalito que está habilitado para subir no hay puente, y la gente debe cruzar a pie, son varias las situaciones que se deben sumar para hacer el análisis del riesgo”, aseguró.

Por otro lado, Mamaní dijo que los meteorólogos alertaron sobre un pronóstico extendido de lluvias, con una probabilidad superior al 50%. Además, se espera que en la zona de la cordillera los vientos superen los 50 km/h, lo que añade otro factor de riesgo para aquellos que intentan subir el santuario.

CRONOGRAMA DE PUNTA CORRAL