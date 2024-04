Aclaran que no hay convocatoria de reempadronamiento para la Tarjeta Plasonup

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que no hay convocatoria para el reempadronamiento de los titulares de la Tarjeta Plasonup (Nativa).

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna convocatoria ni se ha emitido comunicado oficial alguno para llevar a cabo dicho reempadronamiento. Asimismo, se enfatiza que no se está solicitando ninguna documentación relacionada con este proceso, y no existen intermediarios externos autorizados para gestionar estas actividades en nombre del Ministerio.

La Secretaría de Asistencia Directa reitera su compromiso con la transparencia y el correcto funcionamiento de los programas sociales, incluyendo el Programa “Comer en Casa” del Plan Social Nutricional Provincial.

Para obtener información sobre su situación como titular de la Tarjeta Plasonup o para cualquier consulta relacionada con el programa, se invita a acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en Alvear 539, barrio Centro, en el horario de atención de 07:30 a 13:00