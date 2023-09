Adep constató descuentos en los salarios de los docentes y reafirmó el paro de 48 horas

A través de un comunicado difundido este viernes en redes sociales, la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) ratificó el paro de 48 horas anunciado días atrás en resolución del congreso de esa entidad gremial.

La medida de fuerza estaba condicionada por los descuentos que aplica el Gobierno de Jujuy desde hace tres meses a los docentes que protagonizaron el paro de larga duración durante junio y julio.

Al constatar este viernes 8 de septiembre, día en que los docentes de nivel inicial y primario perciben sus haberes, que nuevamente se liquidaron los salarios con descuentos, el gremio reafirmó lo determinado en el congreso provincial.

La medida se concretará los días lunes 18 y martes 19 de septiembre y será sin asistencia a los lugares de trabajo.

Adep ratifica los días de paro

Nueva gestión en Educación ratifica los descuentos a los docentes

El pasado martes 29 de agosto asumieron en sus cargos los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación, cartera que ahora es conducida por la ingeniera Miriam Serrano (ministra) y el profesor Julio Alarcón (viceministro).

El cambio de autoridades le da aire al Ministerio de Educación, que bajo la gestión anterior de María Teresa Bovi (ex ministra), debió afrontar un conflicto con los gremios docentes que derivó en un fuerte paro durante los meses de junio y julio.

Sin embargo, tras quedar atrás esos meses conflictivos, la problemática salarial continúa siendo eje de desencuentros entre los gremios docentes y la cartera educativa.

Tal es así que a la decisión de Adep de ir a un paro de 48 horas por los descuentos aplicados a sus afiliados, también podría sumarse Cedems, el gremio de los docentes de nivel medio y superior que en las próximas horas dará a conocer su postura.

"El día que no se trabajó no se paga"

Así se refirieron nuevos funcionarios del Ministerio de Educación de Jujuy en el programa Detrás de las Noticias (transmitido el lunes 4 de septiembre), tras la resolución de Adep de exigir el reintegro de los días descontados.

“Se les paga todo que está acordado en la mesa de diálogo y de paritarias planteados en este tiempo transcurrido. No hubo acuerdos definitivos pero está la voluntad del Gobierno de la provincia en seguir dialogando y seguir pensando de esa mirada en que la educación todos deben ganar”, manifestó el viceministro de Educación, Julio Alarcón, en el programa Detrás de las Noticias que se transmite por Canal 7.

“No está firmado en ninguna acta de las mesas paritarias el pago de los días de paro. Está establecido que el día que no se trabajó no se paga. Lo que si se hizo estos días, es el reintegro progresivo mal realizados. Por eso desde el Gobierno se tomó la decisión de descontar los días de paro en tramos, no de forma total”, agregó.

Miriam Serrano y Julio Alarcón

Además, adelantó la actualización del piso salarial, “hemos planteado la necesidad de llegar a actualizar el piso salarial mínimo ahora en septiembre con los salarios de agosto llegar a los $210 mil pesos, siendo una clara muestra de superar la pauta nacional. Con este incremento de 10 mil pesos mensuales, y luego poder llegar a octubre a $222 mil, y en noviembre a $232 mil de piso salarial mínimo”.

“Obviamente que en el transcurso se van a dar las discusiones salariales pero quiero insistir que nuestra intención como Ministerio es respetar a raja tabla todos los reclamos pero debemos contextualizar las negociaciones a un contexto inflacionario imparable, por lo que por más que elevemos el piso salarial y lleguemos a elevar el básico, en este proceso, es imposible cubrir la necesidad e igualar lo que se demanda permanentemente que es la canasta básica alimentaria”, manifestó.