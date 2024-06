Advierten por la escasez de insumos preventivos en VIH y enfermedades de transmisión sexual en Jujuy

La falta de políticas destinadas al servicio de salud pública en el país, se profundiza cada vez más especialmente en las provincias del interior donde hay mayores dificultades de acceso a herramientas sanitarias, preventivas y terapéuticas.

En el último tiempo, los presupuestos destinados a diferentes programas de salud se vieron sensiblemente reducidos al punto que hay una notable carencia de insumos, incluso en cuestiones como el VIH donde hay provincias declaradas en estado de alerta por la cantidad de contagios, como es el caso de Jujuy.

Juan Carlos Márquez, miembro de la Asociación Civil de Promoción de la Salud que integra la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, dialogó con Somos Jujuy y advirtió acerca de la preocupante situación que atraviesa el sistema de salud.

Explicó que “todo lo que tiene que ver con acceso a información, a herramientas preventivas, acceso a la profilaxis postexpopsicion o preexposicion, o contar con los insumos suficientes para realizar los testeos, son elementos que se han visto afectados estos meses por falta de políticas publicas que se ocupen del tema”.

Con mucha preocupación aseguró que “hoy en el país no hay preservativos más que para lo básico. Para realizar campañas de prevención hay muy poco; para la campaña que se hizo en siete municipios nos entregaron tres cajas de 144 preservativos masculinos mas 50 femeninos, lo que da la pauta que no hay elementos y lamentablemente es una realidad de todo el país”.

Si bien se sabe que hay retrasos en las compras de insumos para prevención, Márquez remarcó que lo realmente grave es que “ni a nivel nacional ni las provincias han dispuesto presupuesto”.

En torno a los testeos, dijo que hay material para realizarlos pero no en todos los espacios. “Hoy por más que Jujuy tenga 68 Cepats (Centro especializado de prevención y atención terapéutica) no cuentan con los elementos necesarios; no hay datos epidemiológicos que permitan conocer la realidad de la provincia, ni para saber cuánto se ha avanzado en concientización sobre el diagnóstico temprano”.

Lamentó que esta situación retrocede lo que se había avanzado en torno a la concientización preventiva; “más allá de que las personas tengan intención de testearse, de conocer su estado de salud, o de tener relaciones sexuales seguras, no pueden acceder las herramientas a través del sistema público, sin esa garantía no podemos avanzar en la lucha contra las ITS”.

Jujuy, en alerta por infecciones de trasmisión sexual