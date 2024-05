Advierten que "la situación de los empleados de comercio empieza a complicarse en Jujuy"

El Centro de Economía Política Argentina informó la semana pasada que entre diciembre y febrero un total de 69.920 puestos de trabajo privados formales se perdieron en el país, y la situación se agrava por la situación económica que golpea a diferentes sectores, y uno de ellos es el de los empleados de comercio.

Somos Jujuy dialogó con el secretario general del Centro de Empleados de la provincia, Miguel Mamaní, quien advirtió que " la situación de los empleados de comercio empieza a complicarse en Jujuy porque empieza a haber despidos", aunque aclaró que "si bien no hemos tenido despidos de envergadura, registramos que empiezan a haber empresas que despiden personal", y agregó: "no podemos decir que hoy la situación es crítica, porque no lo es".

Seguido hizo referencia a que "la situación de recesión económica que genera la política del Gobierno nacional afecta la situación de los trabajadores, porque al caer las ventas muchas empresas tratan de ajustar sus costos tomando como variable de ajuste el costo laboral y reduciendo la planta de trabajadores".

Para Mamaní, tal como sucede en otros sectores, como el automotriz y la construcción "el comercio no escapa a esa realidad y estamos sufriendo una suerte de inestabilidad laboral producto de la caída de la demanda".

El representante de los empleados de comercio aclaró que es difícil tener un registro de la cantidad de despidos ya que "a diferencia de otros rubros, en el comercio la situación siempre es dinámica ya que se toma personal para una determinada época y luego se desvinculan como es el caso, por ejemplo, de las librerías. O personal que se toma por vacaciones".

Por último, consultado sobre el retraso en los sueldos de los empleados producto de la crisis, Mamaní afirmó que “no hay retrasos” y explicó que "normalmente el que más dificultades tiene en este tipo de situaciones económicas es el trabajador, porque a diferencia de lo que pasa con el sector empresario cada vez que se modifica una variable económica ellos tienen una herramienta que inmediatamente les permite protegerse, que es trasladar todo eso a los precios, los empleados en cambio deben solicitar una paritaria, establecer un pago y todo ese proceso que es más largo y que terminamos perdiendo poder adquisitivo".

NUEVO PEDIDO PARA EL HORARIO CORRIDO EN JUJUY

Sobre el pedido del Centro de Empleados de Comercio para establecer un horario corrido en la ciudad capital, Mamaní indicó: "la semana pasada volvimos a presentar una nota en el Concejo Deliberante con una propuesta acompañada de cuatro leyes y ordenanzas que rigen en otras ciudades, en las que el Estado municipal o provincial ha tomado cartas en el asunto y ordenó el horario corrido de atención al público de los comercios".

"Esperamos que ellos lo pueden estudiar y a partir de allí podamos avanzar con esto que nosotros venimos pidiendo, porque nos genera pérdida de poder adquisitivo el hecho de tener que pagar los cuatro boletos de colectivo, pero mucho más que eso, es la cantidad de tiempo que perdemos nosotros arriba del transporte público, ya que son casi 4 horas diarias para poder cumplir con nuestras tareas", cerró el referente de los empleados de comercio.