Advierten los riesgos de consumir los clásicos "cubitos" de Jujuy: "Pueden generar enfermedades"

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, en Jujuy comienza la venta de un tradicional producto: los cubitos. Son jugos, en algunos casos hechos con crema, congelados y con diversos sabores, desde frutas hasta de dulce de leche. Su fabricación es casera y se ofrecen en la calles. Por eso, desde la Superior Unidad Bromatológica (Sunibrom) alertaron sobre los riesgos de su consumo.

Sonia García, la bioquímica que está a cargo de la entidad, aconsejó en diálogo con AM630 evitar la ingesta de comida cuyo proceso no está certificado. La recomendación es que "las personas no consuman alimentos de los cuales no sepan el origen", indicó.

"Para eso estamos las autoridades bromatológicas que autorizamos las ventas de alimentos, los que venden alimentos de forma ilegal no garantizan la seguridad del alimento", sostuvo.

La profesional insistió en la importancia de "solo consumir los alimentos que poseen toda la información que exige la normativa alimentaria", entre esos datos se encuentra, por ejemplo, la fecha de vencimiento y del establecimiento donde se produce o envasa.

"Los que se elaboran en la vía pública son alimentos de riesgo y pueden generar enfermedades, nadie garantiza como fueron realizados y controlados", aseveró la titular de la Sunibrom.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

"Lo importante es que las personas sepan que las enfermedades producidas por la contaminación de alimentos se pueden prevenir y evitar", afirmó García con relación a los casos de muerte de dos hombres en Berazategui, que tenían salmonella y shigella.

En ese sentido, compartió las claves para prevenir los contagios de estas bacterias que se genera por contacto fecal-oral: