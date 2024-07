Advierten que en San Salvador es donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de calle

Un tema recurrente en el último mes y sobre el cual se realiza una fuerte campaña de asistencia, es acerca de las personas en situación de calle que, ante la presencia de temperaturas bajas extremas, es una problemática que preocupa sobremanera tanto a las autoridades gubernamentales como a las fundaciones que brindan asistencia y contención.

En San Salvador de Jujuy, por protocolo intervienen el Ministerio de Desarrollo Humano, de Seguridad, y de Salud, además de las fundaciones ATR y Proyecto Puente, quienes brindan distintos tipos de asistencia desde alimentaria, sanitaria, con espacio de refugio y contención emocional, a fin de paliar la situación de quienes no cuentan con un techo y atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Proyecto puente

Desde el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (Same), su titular el doctor Pablo Jure, se refirió a los operativos que llevan adelante, los cuales señaló se han incrementado positivamente debido al protocolo de intervención preventivo. “Se ha aceitado mucho el proceso de intervención precoz, es decir que no se está llegando tarde con casos de hipotermias, al contrario la planificación de protocolos de acción se iniciaron en el mes de abril y se lleva delante exitosamente. Si bien se ha incrementado la cantidad de asistencias, es justamente por los protocolos de control, no así porque haya más demanda” explicó.

Insistió que, lamentablemente, en la mayoría de los casos las personas que atraviesan esta situación, no aceden a ser trasladadas a un refugio, por lo que la asistencia se realiza muchas veces en el lugar.

Asistencia a personas en situación de calle Jujuy

Sobre la demanda de asistencia, Jure destacó que la gran mayoría se encuentra en la capital. “En las localidades del interior, donde intervienen los municipios, prácticamente no se ven personas en situación de calle como en capital, son muy pocas; y dentro de San Salvador están ubicados en la zona céntrica y alrededores ya que es donde tiene mayor accesibilidades. Ni siquiera hay en barrios periféricos como Alto Comedero, Reyes, La Viña” señaló.

Finalmente instó a los vecinos a que ante la presencia de personas que requieran asistencia, den aviso a las autoridades a las líneas 911, 107 o 113, a fin de que se active el protocolo y se tome intervención en cada caso.