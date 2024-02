Advierten que sin los subsidios, el boleto de colectivo tendría que valer $800 en Jujuy

Desde hace varias semanas, el transporte vive un panorama difícil en Jujuy y por el momento salir adelante por parte de los empresarios es complejo. Por la quita de subsidios, estiman que el boleto de colectivo urbano debe llegar a $800 para afrontar los costos.

Alejandro Pascuas, gerente general de la empresa Xibi Xibi, dialogó con Canal 7 de Jujuy en el programa "Sin Vueltas" e indicó que la tarifa básica debe costar $1.000 pero en caso que el estado provincial realice un aporte, el boleto tiene que valer $800 . "Si el subsidio nacional no hubiese desaparecido, la tarifa tendría que estar en $550".

"Las gratuidades son asientos, son pasajeros que se sientan y no pagan, ocupan un asiento y debe ser tarifa plena. Puede quedar en $800, pero hay pasajeros que no pagan el boleto o pagan el 40% y ese no puede ser el precio. Tendría que ser de $1.200 para que se equipare, porque si es un sistema solidario funciona de esa manera y debe ser compensado", explicó.

Nuevo cuadro tarifario