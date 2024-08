Aeropuerto de Jujuy: taxistas advierten sobre una caída de hasta el 40% en la demanda de pasajeros

Taxistas que realizan el servicio de traslado de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán", advierten una caída en la demanda de al menos el 40% respecto al año pasado donde había mayor afluencia.

Al respecto, el taxista Héctor Segovia, señaló que en lo que va del año hubo una baja sostenida en la demanda. "El mes de junio para nosotros fue similar a los meses anteriores, con una baja en la demanda de pasajeros, excepto la ultima semana del mes donde hubo un repunte por la proximidad con julio que es donde comienza la temporada turística" advirtió.

taxis aeropuerto

Esta caída se condice con la baja en la presencia de pasajeros que arriban al aeropuerto que, según datos de la propia terminal aérea, pasó de 50 mil pasajeros en junio de 2023 a 39 mil en 2024.

La situación repuntó el mes pasado donde hubo un mayor movimiento por la llegada de turistas lo que generó una mayor demanda, lo que benefició a los taxistas que realizamos el trayecto desde Perico. "No solo hubo más gente, sino que el turista incluso hacia viajes desde el aeropuerto directo a la Quebrada u otras zonas turísticas de la provincia, cosa que en junio no pasaba. Eso mejoró nuestra situación, aunque no se equiparó con la temporada del año pasado" dijo.