Afiliados del ISJ aseguran que la credencial digital relentiza las atenciones

En las últimas horas, afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), volvieron a reclamar por las constantes complicaciones que deben atravesar para acceder a las prestaciones médicas a pesar de contar con la obra social.

Marcelo Aparicio, afiliado del ISJ dialogó con Canal 7 y explicó: "Cuando voy a ocupar mi obra social, aparte de lo que aporto hace muchísimos años, aparte de los dos seguros obligatorios que te cobran, que no sé a dónde van a parar, me hacen pagar por un análisis $7.000 y por el otro, que tiene que ver con una ecografía, $17.000".

Luego agregó: "Es decir, aparte de hacer un aporte bastante importante al Instituto, todavía tengo que pagar unos coseguros especiales. No entiendo para qué tengo obra social obligatoria, seguros obligatorios, si en definitiva lo que me ofrecen no es un buen servicio, me cuesta mucho más dinero todavía".

Con resignación, Aparicio precisó: "Es increíble que mi obra social, antes de protegerme, me estafe porque esto es una estafa. Esto les pasa a todos, es un negocio instalado donde los que aportamos somos estafados. Por eso quiero denunciarlo a ver si a lo mejor dejan de hacer negocios y comienzan a atender bien a la salud como corresponde".

Otras denuncias de afiliados del ISJ

En reiteradas ocasiones, los afiliados explicaron que, "a pesar de tener la obra social, al momento de solicitar alguna prestación, continuamos pagando un coseguro muy alto, ya no nos sirve porque es como pagar de forma particular", dijo otra afiliada.

Luego agregó: "Aún así, siguen aumentando la cuota cada dos meses, pero deberían arreglar el problema con los médicos prestadores".

Mientras que, en otro tramo y sobre la modernización del sistema, precisó: "El manejo de la credencial digital es pésimo porque los médicos al no tener buen internet, demoran mucho más en poder cargar el código de Token" e indicó: "ISJ debería ayudarnos para que su obra social nos brinde mejor atención".