Afirman que el expendio de combustible emplea al menos a 4.000 personas en Jujuy

El presidente de la Cámara de Expendedores de la Provincia, Alfredo González, habló de la realidad que atraviesa el sector en medio de la crisis económica del país , y señaló que “hoy por hoy el combustible ha llegado a valores internacionales”.

El empresario explicó en diálogo con Sin Vueltas por Canal 7 de Jujuy que “los aumentos del combustible se dieron porque el Gobierno dispuso el descongelamiento de la parte impositiva que se determinó realizar en tramos del 3 o 4 por ciento para que el golpe no fuera duro. El precio estuvo congelado durante trece trimestres, el porcentaje era de un 20% en total, por eso se hizo en cuatro tramos, pero el último tramo quedó para el mes que viene. Probablemente los primeros días del mes que viene sea la última actualización de la parte impositiva”.

En este sentido González indicó que “ya hoy por hoy el combustible responde más a valores internacionales, ahora las dos variables, es decir lo que cuesta el barril de crudo y lo que vale el dólar, están estables, por eso más de ahí no se debería mover el precio, mientras esas dos variables se sigan manteniendo estables”.

En la misma línea, el empresario recordó que “en Jujuy pagamos el combustible más caro del país, por una decisión política, porque estamos lejos de los centros de consumo. Nosotros desde las diferentes cámaras siempre reclamamos porque tengamos un precio equitativo en todo el país”.

Consultado sobre el impacto de la inflación dentro del sector, el presidente de la Cámara de Expendedores indicó “nos ha pegado muy fuerte todo este acomodamiento de precios que hubo, lógicamente porque no solo porque subieron el precio de los combustibles sino que por otro lado las ventas han caído en el último trimestre un 30 y 35 por ciento”, y agregó “la recesión también viene golpeando las ventas, igual se viene observando que el combustible paso a ser un bien de primera necesidad, ya no es como antes que el combustible salía más barato que el agua y la gente salía a pasear en el auto, hoy por hoy, el combustible volvió a ser un bien preciado y así debería ser por lo que cuesta producirlo y su distribución”

refinor-ok

En cuanto a la relación del precio del combustible con el aumento del precio de los alimentos, González aclaró que “es cierto que muchos miran el combustible como una variable para tratar de entender porque hoy por hoy el dinero en argentina vale o no vale, pero hemos demostrado que el combustible no es la principal variable de ajuste de la inflación, sí bien el valores del combustible influye en los fletes, tenemos que entender que el valor de un producto en góndola, en general, representa entre un 5 y un 10 por ciento del valor del producto, pero no lo define, es una de las variables".

Finalmente, el empresario detalló la cantidad de empleo que genera el sistema de expendio de combustible en la provincia y afirmó “en Jujuy solamente somos 93 estaciones de servicio, una estación de servicio en promedio entre administrativos, playeros y empleados de venta como mínimo tiene 25 personas y como máximo 35 y 40 persona, es decir, hay entre 4 mil y 5 mil personas trabajando”, y resaltó “las estaciones de servicio son grandes contratadoras de empleados en blanco, no hay empleo informal porque dependemos de las petroleras y son ellas las que se encargan de verificar que este en regla”.

Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy

APOYO A LA LEY BASES

Por otra parte, el empresario se refirió al debate de la reforma laboral que se plantea en la Ley Base que se trata en el Congreso y afirmó “la ley laboral Argentina que tiene más de 50 años y ha quedado atrasada a las realidades que tenemos. Jujuy incluso tiene una Constitución nueva, más modernizada. Yo creo que hace falta un debate serio en el Congreso de una nueva ley de trabajo que sea moderna y que prevea todos los cambios que han habido en el mundo”, y reflexionó “no puede ser que en Argentina sigamos teniendo una ley donde el tratamiento sea igual para las Pymes que para las grandes empresas, sabiendo que el gran motor de este país son las Pymes”.

En el mismo sentido apuntó contra el sindicalismo y afirmó “el sindicalismo argentino se ha quedado en el tiempo, no quieren discutir una ley laboral que haga que crezca el empleo en blanco en Argentina. Si miramos bien, el empleo en blanco se ha estancado en los últimos 20 años en el país, no hay una ayuda para el sector privado para contratar más gente, y es mentira ese mito de que si uno flexibiliza las leyes laborales lo primero que va a hacer un empresario va a ser despedir gente, porque la realidad es que en Jujuy el 90 por ciento de las empresas son Pymes y lo último que pasa por la cabeza de un empresario es el costo laboral de despedir un empleado”, y agregó “la realidad es que nosotros cuando contratamos un empleado invertimos tiempo y muchísimo dinero en capacitarlo, y lo último que queremos es que se nos vaya, pero por otro lado tampoco podemos estar presos en una ley laboral donde por una crisis reducir el tamaño de una empresa signifique tener que cerrarla”.