Afirman que el paro provocó una caída de las ventas en los comercios de Jujuy

A horas de finalizar el segundo paro general de los gremios contra el Gobierno nacional de Javier Milei, desde el sector comercial de Jujuy realizaron un balance del efecto de la medida de fuerza, indicando que las ventas se vieron afectadas por la reducción de la circulación .

El presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, afirmó sobre el paro: “la verdad que ha generado una problemática importante, desde mi punto de vista estas cosas se pueden resolver con otro tipo de herramientas como el diálogo y consenso”.

En declaraciones a Somos Jujuy, Alonso indicó que el rubro no adhirió “en consonancia con lo que viene diciendo Came”. Asimismo sostuvo que "el paro no aporta nada y lo que genera es una problemática para el sector Pyme en una coyuntura difícil que estamos viviendo” y agregó “lo que pasó en nuestra provincia es que el paro afectó al sector comercial. Se sintió afectado porque los bancos no trabajaron, el transporte lo hizo en un 30%. Lo que hace es generar menor concentración de gente en los centros de consumo”.

En esta misma línea, reflexionó sobre la situación. “Estas cosas se pueden resolver, hay que sentarse en una mesa de negociación y no hacer un paro que la verdad que a nosotros como sector privado nos afecta y no ayuda en nada en la coyuntura difícil que estamos viviendo”, sostuvo.

Por otro lado, respecto a la situación de las Pymes en la provincia, el empresario indicó: “es compleja, si vas a los números duros hay una caída sistemática de las ventas en los primeros cuatro meses de este año, en una recesión importante. Por otro lado también, si bien vemos una reducción del nivel de inflación mes a mes, todavía es importante el porcentaje inflacionario y eso lo que hace es quitarle poder adquisitivo al trabajador”.

En este sentido, señaló que “en el sector privado las paritarias de los empleados van acompañando la inflación, pero en el sector público no, y hoy en día más del 90% de las empresas jujeñas, sobre todo comerciales, se nutren del salario del trabajador, más que nada del sector público que tiene 100 mil empleados en nuestra provincia, así que la situación es difícil”.

Asimismo, Alonso afirmó que “somos conscientes de que había que poner en valor todo el tema de subsidios, hacer lo que había que hacer con todos los atrasos que habían, pero la realidad es que tenemos una alta recesión, alta inflación y caída del poder adquisitivo del usuario que acompaña la caída de las ventas.

Consultado sobre el cierre de Pymes en la provincia producto de la crisis económica, el empresario indico “no vemos cierres masivos, yo siempre digo lo mismo, el sector Pyme tiene una resiliencia importante. No podemos cerrar las Pymes por dos cosas: primero, por obligación con los empleados para con sus salarios, y por otro lado, el riesgo de la economía familiar”. No obstante, reconoció que “lo que sí vemos es que en este tipo de situaciones las Pymes pueden pasar a la informalidad y eso es un escenario más complejo".

Al respecto, expresó finalmente: “siempre el comercio informal aumenta en algún tipo de medida con estas situaciones, lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que el informal se formalice y el que esta formalizado pueda tener condiciones de salir adelante. Me parece que hoy e desafío tiene una Pyme es poder tener sus puertas abiertas, pero medidas de este tipo no ayudan”.