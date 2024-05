Agencias de turismo deberán incorporar profesionales inscriptos en el Registro Único de Guías de Jujuy

En el marco del Día Nacional del Guía de Turismo que se celebra cada 31 de mayo, Fernanda Beramendi, presidente de los Guías de la nueva Comisión Directiva, dialogó con Canal 7 y explicó cuál es la situación actual de los guías de la provincia.

Cabe destacar que en Jujuy rige una legislación nueva para guías de turismo, la cual indica que todos los trabajadores del sector deben estar inscriptos en un registro único de guías. “De a poco se van inscribiendo y esperando a que la ley se aplique, es decir que las agencias de viajes tanto de turismo receptivo, o sea de la provincia de Jujuy, como las que vienen de otras provincias, tomen un guía que está dentro de este registro”, precisó Beramendi.

Luego agregó: “Nosotros creemos que, al cumplirse esta ley en los guías de turismo, se van a poder insertar de mejor manera en el campo laboral”. Además, la presidente de la comisión indicó: “Podríamos decir que estamos en el proceso de inscripción en el registro. Hemos mantenido una reunión con el secretario de turismo, Diego Valdecantos en la que hemos solicitado que esta ley se empiece a aplicar”.

En este contexto, Beramendi detalló que se acordó que a partir del mes de junio se van a empezar a hacer las notificaciones correspondientes a las agencias para que tomen conocimiento que tienen que tomar un guía inscripto en el Registro Único.

Por otro lado, precisó que la actividad del guía de turismo “siempre estuvo complicada, tal vez había crecimiento en el destino, pero no tanto en la actividad”. Finalmente, explicó que “hubo una baja a partir del mes de enero, no fue una temporada buena para los guías, ya que no salieron tantos servicios de guiados como pensábamos que iban a salir”.