Agresión en Abra Pampa: familiares de los jóvenes detenidos en diciembre piden su liberación

El 25 de diciembre un hombre resultó golpeado en frente a la feria del exferrocaril en Abra Pampa, como consecuencia fue derivado al Hospital. En relación a este hecho, detuvieron a tres personas que habrían sido los responsables del ataque y fueron dispuestos a disposición de la Justicia.

A casi dos meses del hecho, familiares de los detenidos piden su liberación ya que argumentan que no fueron los culpables de la agresión y presentaron pruebas a la Justicia para ordenar el cese de la detención.

Omar, padre de uno de los jóvenes habló con Canal 7 y explicó: “Mi hijo pasó toda la noche del 24 hasta el 25 con nosotros en familia hasta las 11 de la mañana, no se movió de casa ya que es la única fiesta que pasa con nosotros, por lo que me sorprendió la acusación de culpable de decir que estuvo en la pelea”.

“Pedimos el cese inmediato de prisión porque él no participó de este hecho. Presentamos videos, fotos, testigos de que esa noche no salió y estamos a disposición de la familia afectada para descubrir al verdadero culpable”, pidió Omar en cuanto a la libertad de su hijo.

Andrea, madre de otro detenido expresó: “Pido desesperadamente la libertad de mi hijo porque lo culpan de algo que no hizo, estaba con nosotros y no salió a bailar”. Además, reconoció que su hijo “no es así, no es capaz de robar por lo que me sorprendió cuando la Brigada fue a mi casa y lo detuvo”. También aclaró que se encuentra a disposición de la familia afectada para encontrar “al verdadero responsable”.

Lourdes, hermana de un tercer detenido indicó que presentaron “demasiadas pruebas que muestran la inocencia. Brindamos capturas de pantalla, pruebas de cámara de seguridad de que ese día mi hermano se dirigía a La Quiaca con pasajeros”.

“Logramos conseguir las cámaras de seguridad de La Quiaca donde se ve que mi hermano ingresa con pasajeros y presentamos testigos que vieron que se dirigió a la casa del patrón a buscar el auto y luego fue a la casa de la pasajera”, explicó la hermana de uno de los detenidos.

“No hay evidencia de que lo haya golpeado, estamos dispuestos a colaborar con la familia de este chico porque hay personas inocentes encerradas, pedimos a la Justicia ya que presentamos todas las pruebas y declaraciones”, afirmó Londres.