Alerta amarilla por tormenta para gran parte de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para la región de Quebrada, Valles, Yungas y un sector de la Puna. Prevé que las fuertes lluvias lleguen durante la tarde y se extiendan hasta la madrugada de este miércoles.

Las zonas afectadas serán: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano, zona baja de Tilcara, zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informa el SMN.

Alerta amarilla en Jujuy

RECOMENDACIONES

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Pronostican lluvias y temperaturas por encima de lo normal en Jujuy

El verano que está próximo a terminar en Argentina registró valores que superaron el récord histórico en cuanto a temperaturas. Incluso se registra una ola de calor en algunas partes del país, un fenómeno atípico para los primeros días de marzo donde se esperaba que los valores vayan en descenso para dar lugar al otoño paulatinamente.

Atento a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional , prevén que las temperaturas continúen siendo superiores a lo normal y esto vendrá aparejado con precipitaciones que estiman sean abundantes para lo esperado para la provincia de Jujuy .

Además, a niveles generales detallan: “No se descarta que durante el inicio del otoño meteorológico las temperaturas continúen siendo muy superiores a lo normalmente esperado y se sigan desarrollando eventos tardíos de ola de calor”

PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL - Servicio Meteorológico Nacional

Por otra parte, en cuanto a las precipitaciones y en contraposición a lo que pasó en los últimos tres años, se espera que haya lluvias por encima de lo normal en Jujuy.

Gran parte del Noroeste Argentino (NOA) estará bajo este pronóstico que anticipa que habrá precipitaciones superiores a lo normal. Esto incluye a la mayoría del territorio provincial de Jujuy, parte de Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja.

PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL - Servicio Meteorológico Nacional

Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración.

PRONÓSTICO CLIMÁTICO TRIMESTRAL - Servicio Meteorológico Nacional