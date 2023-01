Alerta en Jujuy: roban datos y concretan estafas solicitando verificar la vacunación

Los delincuentes adecúan los métodos para generar defraudaciones y estafas de acuerdo a las circunstancias que atraviesa la sociedad. Es así que durante los meses de aislamiento por la pandemia crecieron exponencialmente los hechos virtuales y telefónicos. Ahora, también se aprovechan de las campañas de vacunación contra el Covid-19 y fingen ser corroboradores de información para robar datos.

Lo informó Gabriela Cuellar, comisario de la Agencia de Delitos Complejos, en diálogo con Canal 7 de Jujuy. Dando cuenta de que algunos estafadores se hacen pasar vía mensaje o correo por integrantes del sistema sanitario con el objetivo de obtener información para cometer ilícitos.

“Hay muchos casos”, señaló la funcionaria y recomendó: “solicitamos que no manden los datos y se comuniquen con los teléfonos del Ministerio de Salud, porque no están verificando mediante esa vía”.

Por otra parte, Cuellar informó que la estafa más habitual en los últimos tiempos estuvo relacionada con los hackeos de cuentas de WhatsApp. Los defraudadores envían un mensaje o correo solicitando un código que la aplicación manda al teléfono que tiene abierta la cuenta, a partir de la entrega de ese dato logran acceder a la información de contactos y a la foto de la persona.

Apostando a la prevención, la integrante de la Agencia de Delitos Complejos instó a que los usuarios no manden ningún tipo de dato, ya que la compañía del servicio de mensajería no solicita verificar la cuenta y tampoco informa que en el caso de no enviar el código se dará cierre a la sesión.

“Los adultos mayores son las principales víctimas, tuvieron que tratar de amigarse con la tecnología en la pandemia y son los que más caen en las estafas”, precisó la comisario en cuento a los blancos de los delincuentes.

En cuanto a las denuncias, indicó que en el año 2022 fueron asentadas alrededor de 300 y la mayoría pudo esclarecerse. “Conforme a la denuncia que recepcionamos se hace una investigación y se logra detectar a las personas y aprehender”, indicó.

En ese sentido, convocó a los ciudadanos a efectuar las denuncias, aunque la estafa no se haya concretado, porque de ese modo es posible rastrear a los ladrones. Las personas que precisen realizar denuncias pueden comunicarse al 4249527 o dirigirse a Independencia N° 169.