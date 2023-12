Alerta por tormentas en Jujuy: ¿a qué hora está previsto que llueva?

El domingo se vivió una jornada de 40°C en San Salvador de Jujuy y zonas aledañas. Esto posicionó a la capital provincial en los primeros lugares del ranking de los lugares más calurosos de la jornada.

Luego de un día marcado por las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Jujuy . Según el comunicado, se pronostica que las fuertes lluvias llegarán por la tarde y se extenderán hasta la noche. Además, afectará a las zonas de: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - zona baja de Doctor Manuel Belgrano - zona baja de Tilcara, zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - zona montañosa de Humahuaca - zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya.

El organismo indicó que: “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas de viento intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

¿A qué hora está previsto que llueva en Jujuy?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la tarde iniciarán las precipitaciones siendo algunas localmente fuertes. Con más precisión, hay datos de satélite que anuncian que a las 15 comenzarán a percibirse precipitaciones en la zona de los Valles de Jujuy.

Entre las 19 y las 21 de este lunes prevén que la tormenta se localice con mayor intensidad en la zona de las Yungas.

Por otra parte, en la madrugada del martes pronostican la persistencia de lluvias en San Salvador de Jujuy extendiéndose durante todo el día.

Lluvia prevista para las 15.00 - 16.00

Recomendaciones

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tene siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.