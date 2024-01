Alertan por estafas y campañas ilegales de oftalmología en Jujuy

Jorge Gómez, titular del Colegio de Ópticos de Jujuy, celebró que la justicia empiece a tomar cartas en el asunto en un tema que vienen denunciando desde hace años: campañas oftalmológicas ilegales en distintos puntos de la provincia, que se realizan sin la autorización del Ministerio de Salud.

"Para ejercer la profesión hay que estar matriculado. Esta gente se aprovecha de la situación económica de muchas personas y le cobran precios abusivos", dijo en relación a los recientes operativos en los cuales demoraron a cuatro sujetos por el ejercicio ilegal de la oftalmología en Alto Comedero.

"Ponen en riesgo la salud visual de la gente porque no sabemos quiénes son, si son matriculados, si son profesionales, no sabemos nada. Vienen, se instalan en lugares no habilitados y ahí nomás tiran los carteles y le ponen ofertas a la gente, lo trabajan como si fuera una feria", expuso el profesional.

Gómez remarcó que "está prohibida la venta de productos ópticos fuera de las ópticas", lo cual es una pelea de larga data y ya hicieron "muchas denuncias".

"La gente piensa que estas campañas ilegales le van a brindar un beneficio económico y no es así. Hay casos en que cobraron la seña y nunca entregaron los anteojos", apuntó.

Por ello pidió a la población jujeña "tomar conciencia" al respecto dado que "la salud visual es importante", por lo que es fundamental "recurrir a un médico que esté matriculado por la provincia".

"No compren anteojos en la vía publica, compren en las ópticas. Hay un concepto de que las ópticas son caras y no es así. Tenemos un abanico de posibilidades para que la gente acceda a un buen producto, con la tranquilidad de que está respaldado por un profesional", cerró.