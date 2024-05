Ministro Infraestructura de Jujuy: "Cobrar un peaje no te garantiza el ingreso de fondos para obras"

Los gobernadores de Neuquén y Rio Negro solicitaron a Nación el traspaso de las rutas nacionales para cobrar un peaje y de ese modo, resolver la ausencia de fondos que antes enviaba Nación. El pedido también incluye las rutas de alto tránsito, por donde circulan camiones en las zonas petroleras.

Sobre la posibilidad de imitar esta acción en la provincia, el ministro de Infraestructura de la provincia, Carlos Stanic consideró que hay un mal concepto al respecto, ya que “se cree que cobrando un peaje te salvas y con eso haces las obras, y no es tan así, no te garantiza el ingreso de fondos para obras; los peajes deben tener un tráfico que te permita el mantenimiento de la ruta y del empleado que cobra, no es tan directo el ingreso. Los peajes se justifican en determinado volumen de tráfico. Yo no creo que en Neuquén o Rio Negro les den los números, salvo que cobren un ples adicional a las petroleras”, señaló.

En relación al estado y mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, Stanic señaló que “no están en las mejores condiciones porque tienen un periodo de vida útil que requiere otro tipo de trabajo, pero el año pasado a toda la zona de Ledesma y Fraile Pintado se le hizo mantenimiento. Ese tipo de tarea se va a seguir haciendo, si bien todavía no está financiado, no se advirtió que se vayan a suspender esas tareas”.

Ministro de Infraestructura, Carlos Stanic

Respecto a la ausencia de fondos nacionales para la ejecución de obras públicas, el ministro aclaró en los últimos 4 años, la gran mayoría de las obras las encaró la provincia, “por lo que estamos un poco acostumbrados. Fuimos muy discriminados por la Nación, a nosotros nos asignaron 490 viviendas que no están terminadas de pagar, cuando a provincias vecinas le asignaron 3000 o 4000” dijo y remarcó que “el Plan Maestro de Desarrollo se hizo exclusivamente con fondos propios, el hospital, la cárcel, el centro cultural Lola Mora, el cabildo, todo se hizo con fondos propios”.

Sobre el avance de estas últimas obras adelantó que el Cabildo Historico podría inaugurarse el 23 de agosto. “Dentro de poco va a comenzar la colocación de todo lo que es la museología al Cabildo Histórico, al museo propiamente dicho por lo que en pocos meses podría inaugurarse; el Centro Cultural Lola Mora esta mas demorado, pero estimamos que a fin de año o en el primer trimestres del año que viene podría estar terminado”, concluyó.