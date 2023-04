Alumnos de la Técnica de Maimará realizaron una protesta y reclamaron mejores condiciones edilicias

Alumnos de 6° año de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Manuel Belgrano" de Maimará realizaron una protesta en la puerta del colegio para pedir a las autoridades por mejores condiciones en las aulas, los baños, la comida para tener una educación de calidad.

La madre de una de las alumnas habló con Somos Jujuy y explicó que este problema afecta a los estudiantes desde hace años. "No se tolera más, hay muchos recursos que nos cobran como cooperadora, casilleros y el internado, entre otros servicios por lo que no podemos permitir que no haya mejoras en el edificio".

condiciones de la escuela de Maimará

La mujer apoya el reclamo de los estudiantes porque la escuela alberga a aproximadamente 800 estudiantes por día y según afirman los alumnos que concurren a diario, "los baños no dan para esa cantidad ya que no cuentan con agua, papel higiénico, jabón".

También, explicó que las aulas "tienen una capacidad para 25, 28 alumnos pero se inscriben cerca de 40 alumnos por aula y como consecuencia muchos chicos no tiene banco y no entran a clases". Aseguran que en el edificio hay "ratas, perros, vidrios rotos, puerta sin picaporte, cae agua de los techos" lo que dificulta la enseñanza y comentó que a una alumna "se le derritió el cargador por la sobretensión que hay en el segundo piso".

escuela tecnica de Maimará

"Fui a reclamar a la directora y dijo que la situación iba a cambiar, pero esto no ocurrió. La escuela de Maimará, ya no es lo que era antes", sostuvo la madre y afirmó que los directos de la escuela no tomaron medidas sobre la protesta y les permitieron que realicen la sentada.

Otra alumna que habló frente a sus compañeros dijo: "no hay sillas, a veces no hay agua, los baños se inundan y no se puede tirar la cadena". Uno de los pedidos que realizaron fue "tener una respuesta por parte del Ministerio, que se resuelva la situación".

Por último, indicó que no tuvieron respuestas por parte del Ministerio de Educación para brindar una solución a los problemas que los aquejan.