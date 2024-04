Ante el congelamiento presupuestario, la Unju reduce gastos en alquileres y analiza otras alternativas

El presupuesto 2024 para Universidades Nacionales es el mismo que se destinó en 2023, a pesar de que la inflación fue del 211%. Esta situación lleva a que las casas de altos estudios busquen alternativas, achiquen gastos y partidas para sobrevivir al ajuste del gobierno de Javier Milei.

En el caso de la Universidad Nacional de Jujuy, se dictó la emergencia financiera y edilicia que, entre otros puntos, habilita a rescindir contratos de alquiler. A eso se suma que en algunas sedes de la Escuela de Minas, colegio preuniversitario, no se continuó con la inscripción de alumnos al primer año.

En diálogo con AM 630 - Lw8, la doctora Liliana Bergesio, vicerrectora de la Unju, brindó un diagnóstico de la situación económica de esa casa de altos estudios. “Estamos con un retraso estimado del 300% que es lo que necesitaríamos de aumento presupuestario para poder funcionar. Es decir que con lo que contamos solo podemos cubrir un tercio de los gastos que tenemos en el año para poder sostener de manera eficiente todo el sistema”.

Ante este panorama, la vicerrectora aseguró que la Unju achica gastos y busca alternativas para adaptarse al ajuste en la educación. "Lamentablemente nosotros ya hemos dejado de hacer algunas cosas que atentan contra la eficiencia y las posibilidades de varias actividades. Convocamos en marzo a una sesión extraordinaria del Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la Universidad, y ahí declaramos la emergencia financiera y edilicia".

Bergesio remarcó que “la emergencia posibilitó que la Unju legalmente pueda rescindir contratos de alquiler de distintas locaciones que teníamos en San Salvador de Jujuy como en otras localidades del interior porque no estamos en condiciones de poder afrontar ese gasto”.

“Esa medida afectó a institutos y centros de investigación y departamentos y áreas específicas de la Unju que funcionaban en lugares alquilados en donde también se dictaban carreras de posgrado”, detalló Bergesio y aclaró que eso no quiere decir que se hayan cerrado sino que fueron reubicados pero no funcionan con las mejores comodidades y se encuentran en condiciones que no son las óptimas.

Sedes en el interior de la provincia y Escuela de Minas

Por otro lado, la vicerrectora se refirió a las sedes que tiene la Unju y la Escuela de Minas en el interior de la provincia de Jujuy.

“Nosotros estamos realizando permanentemente gestiones para no cerrar ninguna actividad en concreto. Lo que estamos haciendo con las sedes es mantenerlas a todas pero estamos reorganizando las actividades. Por ejemplo en las sedes de Yuto y Susques de la Escuela de Minas no hemos inscripto este año a una nueva cohorte, es decir que este 2024 no hubo inscripciones para el primer año. Le garantizamos a los estudiantes que ya cursan desde el segundo año que su terminalidad está garantizada”, acotó.

Por último, Bergesio garantizó la continuidad de las inscripciones para la carrera de abogacía que se dicta en la Unju pero aclaró que, como ocurrió en 2023, la cohorte del primer año en esa carrera inicia las clases en el segundo semestre del año. “Estamos haciendo muchos esfuerzos para sostener abogacía en la Unju”, cerró.