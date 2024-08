Ante la fuerte caída en la demanda, los taxistas aseguran que no resistirían otra suba en las tarifas

La crisis económica impacta sobre numerosos rubros y servicios, especialmente en aquellos que no son esenciales. Tal es el caso de los taxis que desde hace tiempo registran una caída progresiva en la demanda de pasajeros, quienes optan por servicios alternativos más económicos.

Con el último aumento que se aplicó a las tarifas del servicio de taxi de radio llamada, se profundizó la caída en la demanda del servicio, y son los propios choferes los que advierten una difícil situación en el sector.

Mónica Bertolone, delegada de la Federación nacional de Conductores de taxi, dialogó con Somos Jujuy y confirmó que la situación económica complica al sector que depende en su mayoría, de los salarios de los trabajadores estatales. “Nosotros vivimos del sueldo de la gente y al no haber aumentos en los salarios, no suben al taxi. Ahora que empezó a hacer más calor, la gente que vive en barrios aledaños al centro se viene caminando al trabajo y las paradas están llenas de taxis” señaló.

taxis jujuy

Describió que “antes la gente se iba a acomodando y acostumbrando a las nuevas tarifas, pero ahora ya no usa el taxi, la gran mayoría se maneja en colectivos o bien en Compartido. Al taxi lo deja para casos de urgencia, para ir a alguna guardia, al hospital o cuando están llegando tarde al trabajo, pero ya incluso ni a la salida de los boliches hay demanda” explicó.

Ante este panorama consideró que pensar en una nueva suba sería perjudicial para los trabajadores del volate. “Si bien por el momento no se habló de un nuevo aumento en el cuadro tarifario, se decía que tal vez para el mes de octubre, pero lo cierto es que no aguantaríamos otra suba, por lo menos hasta tanto no haya una mejora salarial en el bolsillo de la gente” indicó Bertolone.

Reiteró que durante los primeros días del mes “cuando la gente empieza a cobrar ahí es donde vemos más movimiento, después son 20 días que damos vueltas y cuesta conseguir pasajeros. "hay choferes que en 9 o 12 horas de trabajo se llevan 2 mil o 3 mil pesos a la casa" concluyó.