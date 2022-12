Anularon el sobreseimiento de los acusados por encubrir el femicidio de Cesia Reinaga

La Justicia revocó el sobreseimiento de los dos hombres que están acusados de encubrir el femicidio de Cesia Reinaga, la joven de Abra Pampa que fue violada y asesinada en septiembre del año 2020. Se trata del padre y del abuelo del menor que fue encontrado responsable del crimen pero por su edad no puede ser condenado.

Elisabet Ramos, la madre de Cesia, brindó la novedad a Canal 7 de Jujuy e insistió en el pedido de profundización de la investigación. “La última sentencia quedó nula, fue revocada y gracias a eso nosotros podemos seguir el proceso y podemos pedir una fecha de juicio”, explicó.

La mujer sostuvo que hay múltiples cuestiones que dificultan la celeridad de la causa. “El obstáculo mayor es la distancia, no podemos viajar a capital y uno de los motivos es mi salud”, indicó. “No es lo mismo que otros casos que están yendo a Tribuales y a la Fiscalía”, sostuvo y agregó: “a ellos no les dieron fecha de juicio y están constantemente ahí y pidiendo; a mí que me cuesta llegar no sé cuándo será”.

UNA INVESTIGACIÓN QUE GENERA DUDAS

En cuanto a la situación del menor de edad, Elisabet expresó: “pedimos que la jueza vea los hechos que fueron demasiado crueles, que no vea la edad, eso quisiéramos, que de acuerdo a eso puede ser la sentencia”

La madre de Cesia planteó que no se incorporó nuevo material al expediente: “sabemos que hay más pruebas pero quedó ahí, creo que sí faltan cosas”.

“Queremos saber qué pasó ese día y si es que el asesino estuvo solo”, indicó la mujer de Abra Pampa y expuso la hipótesis de la familia: “en eso no creímos en ningún momento, que haya sido él solo”. En ese sentido, planteó que de acuerdo a los testimonios que conocieron “hubo más involucrados, y eso esperamos que se siga investigando y que no quede así porque sé que falta mucho".

EL FEMICIDIO DE CESIA REINAGA

El cuerpo sin vida de Cesia Nicole Reinaga fue encontrado en el matadero municipal de Abra Pampa en la jornada del martes 8 de septiembre del 2020. La joven de 20 años fue intensamente buscada por más de diez días.

El cadáver de Cesia, fue hallado sumergido en un pozo con agua, por lo que la Policía llevó adelante un operativo con un camión hidrante de la Municipalidad para poder retirarlo e identificarlo.

La Brigada de Investigaciones, que llevaba adelante la búsqueda de Cesia Nicole, acudió al sitio luego de recibir una llamada anónima que brindaba datos al respecto del caso. El lugar había sido rastrillado jornadas anteriores sin obtener novedades.

Posteriormente, el 21 de septiembre, el fiscal que entiende la causa, Diego Cussel, imputó a un menor de 14 años como presunto autor del crimen. Además del adolescente, fueron detenidos su padre y su abuelastro, ambos imputados por encubrimiento y por haber amenazado a otras personas para evitar que declaren en la causa.