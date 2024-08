Anunciaron el reempadronamiento para el Begu: inicia el 28 de agosto en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció las fechas para el reempadronamiento del beneficio Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (Begu). Este proceso se llevará a cabo del 28 de agosto al 30 de septiembre y está dirigido a alumnos de nivel terciario, universitario y adultos mayores que cursen estudios secundarios.

En este sentido, Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales informó la novedad y detalló que “los requisitos son los de siempre: la constancia de alumno regular actualizada, el DNI y tener una SUBE registrada a su nombre. En caso de que no tengan una tarjeta SUBE registrada, no se les va a aprobar el beneficio, ya que no se les puede aplicar”.

Sobre la modalidad del trámite, agregó que “se hace online a través de la página web de la Municipalidad, se aprueba el beneficio y una vez aprobado, pueden pasar por cualquier punto de atención de SUBE para habilitar la tarjeta. Los alumnos ya saben cuál es la modalidad y cualquier cosa pueden acercarse a las oficinas ubicadas en calle Tumusla 625 hacer su consulta desde el lunes 26 de agosto”.

EL BOLETO DE JUJUY, 23 EN EL RANKING NACIONAL

En medio del reclamo de los intendentes del interior del país por la distribución de los subsidios del transporte por parte del Gobierno Nacional, la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor difundió un informe sobre el precio del boleto de colectivo en diferentes ciudades del país, y San Salvador de Jujuy se ubica en el puesto 23.

Según el informe, el boleto más caro en el país se paga en la ciudad de Pinamar y tiene un valor de $1.591, seguido por Pergamino con un valor de $1.400.

Entre las diez primeras ciudades con el boleto más caro también están: Bariloche y General Roca, con un precio de $1.275; Centenario, en Neuquén, con un precio de $1.147; San Martín de los Andes, $1.054; Formosa, $1.050; Rawson, $1.031; Necochea, $999, y Corrientes, $990.

En una lista de 58 ciudades argentinas, la ciudad de San Salvador se encuentra en el puesto número 23 del ranking con un valor del boleto de $826, seguida por la ciudad de Concepción del Uruguay, $822, y Comodoro Rivadavia, $814.

Entre las cinco últimas ciudades del país donde el valor del boleto es más barato se encuentran: San Juan, $560; Mendoza, $550; Junín, $500; Amba, $370, y La Rioja, $300.

asociacion argentina de empresas de transporte automotor

PEDIDO DEL DELIBERANTE

Cabe recordar que esta semana está prevista una reunión entre el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador, Lisandro Aguiar con legisladores nacionales para discutir esta problemática.

La semana pasada Aguiar indicó que quieren conocer la postura de los legisladores respecto al tema como así también desean exponer la preocupación del Deliberante capitalino. "Es fundamental que todos los representantes puedan escuchar directamente nuestras inquietudes", había señalado el concejal.