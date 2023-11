ARA San Juan: familias jujeñas solicitan un memorial para homenajear a los 9 submarinistas

Seis años de un dolor que sigue calando profundo, de familias enteras sin respuestas y de una Justicia que no llega. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la tragedia del hundimiento del submarino ARA San Juan que dejó a 44 familias argentinas partidas a la mitad.

De las 44 familias afectadas, 9 son jujeñas. Yolanda Mendiola, madre del Cabo principal Fabián Leandro Cisneros, representa a las familias jujeñas que continúan en la lucha por conseguir un poco de paz luego de la tragedia.

Mendiola dialogó con Canal 7 y explicó: “Hoy se cumplen seis años del hundimiento del ARA San Juan. Si bien en la tele decían que el 15 de noviembre del 2017 se pierde el ARA San Juan, decían que estaba incomunicado, pero en realidad el ARA San Juan estaba hundido”.

Luego agregó: “Hoy, a seis años, sabemos que el ARA San Juan está a 900 metros de profundidad y que el gobierno, de una u otra manera, se ha olvidado de los chicos porque los familiares, todos estos años tuvimos que luchar solos, sobre todo padres, madres y esposas, que somos las que hemos impulsado con las manos vacías esta lucha por tener verdad y justicia para los 44 del ARA San Juan”.

La madre del joven jujeño submarinista precisó que, si bien pasaron 6 años, “los familiares no tenemos paz desde el 15 de noviembre del 2017, seguimos buscando esa paz que no nos la proporcionan en nada porque nos falla la Justicia porque acá hubo un abandono de los 44 del ARA San Juan”.

Más adelante, Yolanda pidió la solidaridad de toda la sociedad con las familias afectadas precisando: “Queremos que los argentinos no se olviden de ellos”.

Ausencias que no se pueden homenajear por falta de un lugar físico

En este sentido, Mendiola explicó a Canal 7 que tras conocerse la tragedia de las 9 familias jujeñas, el “Gobierno Provincial nos prometió muchas cosas a los familiares, pero hasta ahora no tenemos ni el sitio para el memorial ”.

Luego agregó: “Hoy me ven aquí en Jujuy, no he viajado a Mar del Plata porque considero que mi provincia me tiene que dar un lugar y le tiene que dar un lugar a los nueve submarinistas jujeños. Es la provincia que más submarinistas tiene en el ARA San Juan y hasta ahora no tenemos una respuesta, no tenemos un lugar donde poner flores, subir una bandera, es desesperante ”.

Finalmente, Mendiola precisó: “A lo largo del tiempo los familiares vamos cumpliendo años y se nos va a ser imposible viajar a Mar del Plata. Queremos que la provincia nos dé el espacio”.

La historia de los 9 héroes jujeños que abordaron el submarino ARA San Juan

ara san juan jujeños

Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla

Tenía 30 años, había nacido en Jujuy el 31 de diciembre de 1986 y desde 2012 se había instalado en Mar del Plata. Desde muy chico había sentido la vocación de ser parte de la Armada Argentina. En medio de la conmoción por la desaparición y la búsqueda del ARA San Juan, su familia relató que esta había sido la primera vez que Jorge Luis había viajado en una nave de las características del submarino. La última vez que hablaron con él fue el 6 de noviembre cuando estaba en Ushuaia. Jorge les había dicho que tenía el plan de regresar a Mar del Plata y luego viajar a Jujuy para pasar las fiestas de fin de año y las vacaciones junto a sus padres y sus tres hermanos menores.

Jorge Luis Mealla fue ascendido a Teniente de Navío post mortem

Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera

Casado y con un hijo adolescente, nació en la ciudad de Palpalá, el 30 de noviembre de 1978. Se crió alrededor de la Mina 9 de Octubre y cursó sus estudios primarios en la Escuela 434, actualmente denominada "Minero Jujeño", mientras que la secundaria la hizo en el Bachillerato 22 de la ciudad siderúrgica antes de enrolarse en la Armada. Se había ido de su casa a los veinte años solo con una mochila llena de ropa con destino a Bahía Blanca para "ayudar económicamente a su familia". Vivía en Mar del Plata y se desempeñaba en el ARA San Juan en la sección de control de tiro, tarea que desarrollaba desde 2013. Era el mayor de siete hermanos y a lo largo de su carrera prestó servicios en las zonas navales de Buenos Aires, Puerto Belgrano y Mar del Plata.

Hugo Herrera fue ascendido a Suboficial Primero post mortem

Suboficial primero Víctor Hugo Coronel

Nació en la localidad de Calilegua el 3 de mayo de 1978, y era el enfermero del submarino: se desempeñaba como Suboficial del Cargo Sanidad del Submarino A.R.A. "San Juan" en su última misión en 2017. Diez años antes había integrado el Contingente de Fuerzas de Paz, bajo el Mandato de la Organización de Naciones Unidas, en la República de Haití en 2007. Le encantaba jugar al fútbol, y desde hacía siete años era árbitro de la liga de veteranos en torneos zonales en distintos barrios de Mar del Plata, donde disputaban la Copa San Lorenzo. "Mi papá, hermanos, sobrinos, esposa, hijos y amigos lo estamos esperando", fue el mensaje de su hermano, Marcelo Coronel, cuando el ARA San Juan desapareció. Estaba casado y era padre de dos hijos.

Víctor Hugo Coronel fue ascendido a Suboficial Principal post mortem

Cabo principal Mario Armando Toconas

Nacido el 8 de marzo de 1981 en San Salvador de Jujuy y se crió en la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, junto a sus cinco hermanos. Mario se llamaba Armando por un tío marino que vivía en Buenos Aires y al que solo conoció a través de las historias que le contaba Leoncia, su mamá. Esas anécdotas y su devoción por el mar que conoció en Río Negro lo condujeron a la Armada. Había cursado en la Escuela Industrial Técnica Nº 7, donde prefirió seguir la Electromecánica como especialidad. El 31 de marzo de 2003 ingresó a las fuerzas y luego se mudó a Mar del Plata donde vivía junto a su familia. Tenía 36 años, era padre de un Ryan de 8 años y su esposa Ruth estaba embarazada: seis meses después de la desaparición del submarino nació María Luz.

El municipio de la ciudad en la que se crió le hizo un homenaje en el monumento emplazado en la costanera de Playas Doradas. Cada noviembre su familia se reúne para rendirle tributo al único rionegrino que murió en el ARA San Juan.

Mario Armando Toconas fue ascendido a Suboficial Segundo post mortem

Cabo principal Franco Javier Espinoza

Había nacido en la ciudad de San Salvador de Jujuy el 26 de enero de 1984, tenía 33 años y era padre de una hija de cinco. Formaba parte de la tripulación del submarino desde hacía más de cinco años. Junto a su familia vivía en Mar del Plata donde había realizado el curso de submarinista. En sus trece años de carrera en la Armada, prestó servicios en las zonas navales de Puerto Belgrano, Buenos Aires y Mar del Plata.

Franco Javier Espinoza fue ascendido a Suboficial Segundo post mortem

Cabo principal Hugo Dante César Aramayo

Nació en San Salvador de Jujuy el 15 de octubre de 1984. Vivía en Mar del Plata, estaba casado con Noelia y era papá de Francisco. Tenía 33 años al momento de su deceso. En 2011, participó del XLII Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas de la Armada Argentina, a bordo de la Fragata Libertad. En Palpalá, ciudad donde se radicó de joven, el Concejo Deliberante lo declaró Ciudadano Ilustre, junto a su compañero del submarino, Hugo Herrera. Allí también, en una plaza que los homenajea, cada aniversario de la desaparición del ARA San Juan se reúnen familiares, vecinos y amigos junto a las autoridades para rendirle tributo.

Hugo César Aramayo fue ascendido a Suboficial Segundo post mortem

Cabo principal Daniel Alejandro Polo

Era oriundo de San Pedro de Jujuy, había nacido el 30 de junio de 1986 y desde hace años vivía con su esposa Verónica en Mar del Plata. Tenía 31 años y era padre de dos niñas, Renata y Mía. Sus primeros pasos en la Armada empezaron en 2008, cuando consiguió una vacante. Antes había estudiado tres años para convertirse en contador público, pero al enterarse del nacimiento de su primera hija, decidió cambiar de rumbo y se enlistó en la fuerza. Su padre explicó que era su última misión en el ARA San Juan porque le iban a dar el pase al ARA Santa Cruz. Tenía pensado celebrar el bautismo de su segunda hija el 16 de diciembre de 2017. En los días posteriores a la desaparición del submarino, 45 familiares se convocaron en la Base Naval de Mar del Plata para esperar noticias. Todos llegaron desde Jujuy, incluso Eva Beatriz Gutiérrez, su abuela de 85 años.

Daniel Alejandro Polo fue ascendido a Cabo Principal post mortem

Cabo principal Leandro Fabián Cisneros

Vecino del barrio Coronel Arias, había nacido el 25 de julio de 1989. Hacía siete años que formaba parte de la marina. Había pasado cinco en Bahía Blanca y los últimos dos en Mar del Plata como submarinista. Tenía 28 años y estaba recién casado con Marisa, que también pertenece a la Armada Argentina. En el último tiempo se había especializado en inmersión para ingresar a la tripulación del ARA San Juan, buque con el cual había realizado varios viajes. En el último, se desempeñó como Auxiliar del Cargo Armas Submarinas.

Leandro Fabian Cisneros fue ascendido a Cabo Principal post mortem

Cabo segundo Aníbal Tolaba

Era un vecino del barrio jujeño de El Chingo, en San Salvador de Jujuy, donde nació el 12 de diciembre de 1991. Ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Armada el 12 de febrero de 2012, egresando como Cabo Segundo, especializándose en Sonares. Tenía ocho hermanos y 25 años: es la víctima más joven del hundimiento. Su familia recibió la última foto de Aníbal desde Ushuaia. En abril de 2021, en los medios jujeños, su abogado contó que lograron ganar el juicio que se interpuso a la ART que había contratado la Armada Argentina y deberán indemnizarlos con 7 millones de pesos: es el primer fallo a favor de un tripulante fallecido en el ARA San Juan.