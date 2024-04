Hoy se realiza "La Noche de la Hamburguesa Jujeña": locales adheridos y promociones

Este miércoles 24 de abril llega una nueva edición de La Noche de las Hamburguesa Jujeña . Se trata de una jornada de ventas con diferentes descuentos y propuestas, desde la apertura al cierre de cada local (confiterías, bares, restaurantes, food trucks, etc), en horario nocturno.

El objetivo de esta iniciativa es aumentar las ventas de manera diferenciadora, sobre todo en un día de ventas bajas y fin de mes; mostrar productos y servicios y posicionar a los comercios.

Para esta ocasión, los jujeños podrán acceder a diferentes opciones de promoción y descuento: 10% off en cada unidad, 20% off en cada unidad, 30% off en la segunda unidad, 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo y 50% off en la 2da unidad.

LISTADO DE LOS LOCALES ADHERIDOS

1- PANCHAMAMA Hipólito Yrigoyen 1240. B° Centro. Tel. 3884786245 PROMO: 50% off en la 2da unidad

2- CATRINA BAR Lamadrid 278. B° Centro. Tel. 3885969224 PROMO: 30% off en la segunda unidad

3- TAZ Alvear 1346 B° Centro. Tel. 38843427093 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo solo en efectivo

4- PANASBURGERSJUJUY Salta 1018. B° Centro. Tel. 388-6111604 PROMO: 30% off en la segunda unidad en Burgers, Bombas y Kids; 3x2 en Clasicas y Veggie (Solo en efectivo)

5- PATAGONIA JUJUY Sarmiento 240. B° Centro. Tel. 3884168542 PROMO: 10% off en cada unidad

6- PEPIRA Independencia 466. B° Centro. Tel. 3884899996 PROMO: 50% off en la 2da unidad

7- LOLO BURGUER Necochea 411. B° Centro. Tel. 3885808581 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

8- EL TURCO SANDWICH Salta 650. B° Centro. Tel. 388-4243032 PROMO: 50% off en la 2da unidad

9- NEGUS PLAZA Sarmiento 210. B° Centro. Tel. 3885048351 PROMO: 20% off en cada unidad

10- NEGUS PARQUE Av. Córdoba 1901. B° Centro. Tel. 3885048351 PROMO: 20% off en cada unidad

11- BARROJOS Belgrano 401. Bº Centro. Tel. 3883407741 PROMO: 30% off en la segunda unidad

12- XAGFI Alvear 1269. B° Centro. Tel. 3885907032 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

13- POSO San Martin 1132. B° Centro. Tel. 3885791421 PROMO: 30% off en la segunda unidad

14- BARTOLOME Alvear 1014. B° Centro. Tel. 3885824131 PROMO: 50% off en la 2da unidad

15- ANTARES Sarmiento 268. B° Centro. Tel. 3883306796 PROMO: 50% off en la 2da unidad

16- VALDEZ PARQUE Alvear 1500. B° Centro. Tel.388 571-0859 PROMO: 30% off en la segunda unidad

17- DE BOCA EN BOCA PIZZERIA Patricias Argentinas 369. B° Centro. Tel. 388 610-8104 PROMO: 30% off en la segunda unidad

18- SUEÑO MÍSTICO Fascio esq. Balcarce. B° Centro. Tel. 3885811364 PROMO: 50% off en la 2da unidad

19- SABOR GOURMET Belgrano 563. Local 303. Annuar Shopping. B° Centro. Tel. 3885031909 PROMO: 10% off en cada unidad

20- COBANA FOOD & BEER Patricias Argentinas 347 B° Centro. Tel. 388 4598573 PROMO: 50% off en la 2da unidad

21- PISÁ RESTO PIZZERÍA Salta 911. B° Centro. Tel. 3884371372 PROMO: 10% off en cada unidad

22- EL ALTO RESTO BAR Peatonal Belgrano 730. B° Centro.Tel.388 5906762 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

MERCADO CENTRAL 6 DE AGOSTO Balcarce esq. Alvear - B° Centro

23- SEÑOR PANCHO Balcarce esq. Alvear. Local 7. B° Centro. Tel. 388 4627024 - 388 5767977 PROMO: 30% off en la segunda unidad

24- ALTA MILANGA Balcarce esq. Alvear. Local 36. B° Centro. Tel. 3886060205 PROMO: 20% off segunda unidad; o 50 % off tercera unidad

25- NUTRITI-VA Balcarce esq. Alvear. Local 21. B° Centro. Tel. 3886858785 PROMO: 50% off en la 2da unidad

26- NEGUS MERCADO Balcarce esq. Alvear Local 6 Externo. B° Centro. Tel. 3885048351 PROMO: 20% off en cada unidad

27- CHEDART Republica de Siria 223. B° Gorriti. Tel. 3884386090 PROMO: 20% off en cada unidad



BARRIOS ALEDAÑOS

28- CASA CLUB Puesto del Márquez 405. B° San Pedrito. Tel. 3883142679 PROMO: 50% off en la 2da unidad

29- SAN PETER Puna 520 esq. Pablo Arroyo. B° San Pedrito. Tel.3886107215 PROMO: 30% off en la segunda unidad

30- EL BOTIJA Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3885887068 PROMO: 20% off en cada unidad

31- LA CUBANA Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3884978299 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

UQUIA Yuchán 409 esq. Picaflor. B° Los Perales ex Boliche “Flash” Tel. 3885093669 PROMO: 20% off en cada unidad

32- SPOT LA BROWN Almirante Brown 899. Tel. 388 5723134 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

33- BUFALO Oscar Orias esquina Almirante Brown. B° Alte. Brown. Tel.3886056956 PROMO: 20% off en cada unidad

34- BENNIES Av. Almirante Brown 861. Tel. 3884635050 PROMO: 20% off en cada unidad

35- TAZ Carrillo 574. B° Ciudad de Nieva. Tel. 38843427093 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

36- TAZ El Palenque 28. B° Los Perales. Tel. 38843427093 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

37- ROLO'S Calilegua 697. B° Luján. Tel. 3884086596 PROMO: 20% off en cada unidad

38- REY LÙPULO Jorge Newbery 934. Tel. 3883335395 PROMO: 30% off en la segunda unidad

39- LA NARANJA Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3884788433 PROMO: 30% off en la segunda unidad

40- SAN ANTONIO CAFÉ Av. Illia 426. B° Los Perales. Tel. 3883407766 PROMO: 20% off en cada unidad

41- VALDEZ NIEVA Coronel Arias 305.B° Ciudad de Nieva. Tel. 388 586-7593 PROMO: 30% off en la segunda unidad

42- HOMEBURGER Junín 66. B° Bajo Gorriti. Tel. 3884791003 PROMO: 20% off en cada unidad

43- CHE! CABRON Ciudad Cultural. B° Alto Padilla. Tel.3886101824 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

44- BELFAST HAMBURGUESAS Food Truck Ciudad Cultural B° Alto Padilla. Tel. 3884101991 PROMO: 15% off en cada unidad

45- HOTEL ALTOS DE LA VIÑA Pasquini 50. B° Alto La Viña. Tel. 3884791077 / 3884790932 PROMO: 20% off en cada unidad

46- DELIRIO BURGER RESTO-BAR Av. Illia 809. B° Los Perales. Tel. 3885195405 PROMO: Papas y gaseosa 500ml de regalo

47- PIAZZOLLA Av. Vespucio Nº3022. Bº Malvinas. Tel. 3886060564 PROMO: 10% off en cada unidad

48- DAHLIA Av. Carrillo 557. B° Ciudad de Nieva. Tel. 3883422239 / 388 4774706 PROMO: 20% off en cada unidad

49- CUERVOS Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3884412771 PROMO: 30% off en la segunda unidad

50- CERVECERIA DOBENTE Ruta 9 esq. El Acheral. B° Alto Comedero. Tel.3883349181 PROMO: 10% off en cada unidad

51- EL TURCO SANDWICH El Pensamiento 580. B° Chijra. Tel. 3885337097 PROMO: 50% off en la 2da unidad

52- OVEJA NEGRA C. Keller 314. B° Coronel Arias. Tel. 3885011206 PROMO: 20% off en cada unidad

53- El CHAJA Caseros 69 B° Lujan. Tel. 3885776508 PROMO: 30% off en la segunda unidad

54- LOLO BURGUER Dr. Joaquín Carrillo 535. B° Ciudad de Nieva. Tel. 3885808581 PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo

55- JOAKOS BURGER Irigoyen 510 esq. Uriondo. Tel. 3885055778 PROMO: 20% off en cada unidad



SAN PEDRO DE JUJUY

56- LA CARPITA Av. Presidente Perón (Barbesini y Espinoza), B° Horacio Guzmán, San Pedro de Jujuy. Tel. Celular (únicamente): 3883401992

PROMO: 3 x 2 (llevan 3 pagan 2) solo en efectivo