Aseguran que en Jujuy creció la automedicación

La realidad económica que atraviesa el país se refleja en todos los ámbitos de las familias argentinas, pero día a día buscan acomodar sus ingresos para optar por algunos servicios y productos, dejando otros de lado.

En este contexto, uno de los sectores que registraron aumentos considerables, es el farmacéutico. Rodrigo Argañaraz, presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy , dialogó con AM630 y explicó que, por la situación económica actual, se registró un importante aumento en torno a la automedicación .

medicamentos

Aumento de casos de automedicación

“Nosotros siempre valorizamos lo que es el rol del farmacéutico y especialmente en relación a los consejos que siempre tienen que ser para afecciones leves y siempre teniendo en cuenta que sean para tratamientos cortos”, indicó Argañaraz.

Luego agregó: “En este sentido aumentó considerablemente el número de consultas, pero siempre se deriva a un especialista y siempre está presente también lo que es la salud pública en general. En este contexto, nosotros siempre consideramos a la farmacia como una extensión del sistema sanitario”.

Ante la situación económica que atraviesa el país, Argañaraz también indicó que al momento de que un paciente se acerca con una receta hasta las farmacias, se nota que muchas veces eligen comprar un medicamento y no la receta completa, pero ante este caso: “nosotros siempre aconsejamos la sustitución y ofrecemos las alternativas pertinentes”.

Faltante de profesionales farmacéuticos

Al respecto, el Presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy aseguró que desde hace tiempo se registra la falta de profesionales recibidos.

“Nosotros vivimos una realidad en relación al recurso farmacéutico que se refleja en todo el país y es la falta de farmacéuticos. Hay muy pocos egresados de profesión farmacéutico, uno de los grandes impedimentos para la instalación de farmacias es principalmente el recurso farmacéutico, no hay farmacéuticos disponibles hoy por hoy”.

farmacéutico

Además, recordó que, para abrir un servicio de farmacia, quien inicia las gestiones debe ser el farmacéutico y en ese sentido, muchas veces al no haber farmacéutico, no se llegan a abrir las farmacias.

Finalmente Argañaraz hizo hincapié en la venta ilegal de medicamentos y aseguró: “Nosotros estamos en contra de la venta ilegal de medicamentos en lugares que no están habilitados y esperamos para que exista una distribución razonable de farmacia en toda la provincia y que no esté concentrada sólo en lugares urbanizados y que también se restrinja ésta automedicación que no tiene ningún respaldo cuando se los compra en lugares que no corresponden”.