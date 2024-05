Atención sanitaria a extranjeros: en Jujuy analizan efectivizar el cobro del Seguro Provincial

La atención sanitaria de personas de otros países viene siendo un tema recurrente, especialmente en provincias que mantienen fronteras con países vecinos, como el caso de Salta que en el ultimo tiempo volvió a ponerlo en discusión.

Sobre el tema, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid aseguró que desde el 2019 en la provincia está vigente la ley 6116 que establece el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros a excepción que exista reciprocidad.

En ese marco, recordó que, “durante el Gobierno de Evo Morales en Bolivia, se firmó en La Quiaca el compromiso de reciprocidad con la presencia de las autoridades sanitarias de Bolivia y con el entonces titular de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein y luego, replicamos este convenio en Villazón. Posteriormente, con la situación política de Bolivia, todo volvió a foja cero y hoy no se cumple dicha reciprocidad. Por nuestra parte, hemos seguido atendiendo a los ciudadanos de Bolivia en forma gratuita pero ya no ocurre de igual forma con jujeños que lo necesiten en territorio boliviano, es decir, en forma recíproca”.

Ministro Gustavo Bouhid





“Ante esa medida, he indicado y he pedido a todo el equipo que tengamos actualizada toda la información estadística necesaria para la implementación de un Seguro Provincial de Salud que incluiría el cobro a personas extranjeras que no tengan seguro previo al ingreso a la Argentina”, afirmó Bouhid y apuntó que “en el Hospital de La Quiaca, en zona de frontera, es donde más evidente se hace esta situación, por lo que necesariamente debemos retomar este tema”.



“Teniendo en cuenta el intercambio comercial, familiar, social con Bolivia lo ideal es la reciprocidad en materia sanitaria y claro, conocer la postura al respecto del presidente, Javier Milei; de Cancillería y de Salud de la Nación”, cerró.