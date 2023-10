Atropellaron a una joven en Jujuy y está en terapia intensiva: piden la detención del conductor

Sofía Quispe, una joven de 22 años, se encuentra en terapia intensiva tras ser atropellada el lunes pasado sobre Avenida Párroco Marshke. El conductor se dio a la fuga, fue identificado, pero está libre.

Los motivos del hecho habrían sido fruto de una discusión dentro de un local bailable de la zona. La hermana de la víctima relató, “el lunes a la madrugada nos encontrábamos en un boliche de la avenida Éxodo donde se produce un disturbio entre unas chicas y amigas mías. Nos sacaron del boliche y nos fuimos”. “Cuando íbamos por la altura de la Párroco Marshke me doy vuelta porque sentía un auto a muy gran velocidad que venía atrás de nosotras, me doy vuelta y la embiste a mi hermana. No le bastó con chocarla que la pasó por encima al querer escapar, hace marcha atrás y mi hermana queda abajo del vehículo y él vuelve a acelerar hacia delante; se quería escapar con mi hermana estando abajo del vehículo”.

“Yo pido justicia porque este hombre está libre está libre, no hicieron nada, no nos dan importancia, no queremos que quede así porque mi hermana está luchando por su vida, está muy grave, le arruinó la vida, y ella no tenía nada que ver”, precisó.