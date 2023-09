Aumentó el precio del limón por la sequía: la bolsa se vende entre $1.500 y $1.800 en Jujuy

La inflación sigue su curso y los alimentos nuevamente sufren los cambios de precios. El limón es uno de ellos y actualmente la bolsa de limones verdes rondan los $1.800 y los amarillos cuestan $1.500 .

“El incremento se debe porque hay faltante de limones por la sequía, porque hay plantas que no cargaron las frutas” explicó José Herrera a Canal 7 de Jujuy y ratificó que ahora se ven las consecuencias. “Hay mucha demanda y poco producto”.

Afirmó, que la fruta cítrica seguirá aumentando en el tiempo a raíz de la escasez que existe.

Exportación

Herrera, explicó que no pueden caer las exportaciones porque no se puede traer mercadería. “Pusieron trabas desde el Senasa, los controles que tenemos que no permiten ingresar mercadería de otra provincia”.

El precio de la naranja, tanjarina y mandarina

En cuanto al precio de la naranja, sostuvo que actualmente el precio de la jaula común está a $4.000 y tuvo una suba de 500 pesos. La naranja sanguínea también está a $4.000 y la tanjarina subió 1.500 pesos por lo que ahora rondan los $5.000.

“Tenemos la mandarina Murko, que también ya le quedan 2 semanas más para seguir sacando y la jaula está a $4.500”, finalizó el productor.