Baja de la edad de imputabilidad: "Los delitos violentos cometidos por niños en Jujuy son bajísimos, casi insignificantes"

Luego de que el Gobierno nacional confirmara que trabaja en un proyecto para reformar el régimen penal juvenil vigente que incluye la baja en la edad de imputabilidad a 13 años, Luis Kamada, exjuez de menores de la provincia, dialogó con Somos Jujuy en una entrevista donde hizo un análisis de la medida que pretende impulsar el Gobierno nacional.

¿Qué opinión tiene respecto a la iniciativa del Gobierno nacional?

Creo que es necesario hacer una doble lectura, una de carácter político y otra de carácter jurídico. En el orden político hay una mirada que habitualmente se conoce dentro del derecho como una mirada de política criminal, que es aquella que determina qué delitos o qué sector de delitos se va a perseguir en un determinado momento histórico del país,

Por ejemplo los delitos contra las mujeres, delitos cometidos a mujeres han hecho que la política criminal se incline a establecer ciertos criterios de perseguibilidad de este tipo de delitos. Lo mismo pasa con el tema de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley penal, cada vez que se visibiliza algún delito cometido por niños por debajo de la edad de punibilidad inmediatamente se bate el parche con estas pretensiones de bajar la edad de punibilidad. Esto no es nuevo esto aparece cíclicamente.

Pero también hay una mirada de carácter jurídico que ya entra a valorar ciertas cuestiones mucho más importantes desde el punto de vista constitucional.

Primera cuestión, desde el punto de vista meramente cuantitativo, los delitos cometidos por niños o niñas no son estadísticamente significativos en todo el país, esto quiere decir que hay algunas estadísticas que hablan de un 2% y otras de un 3% del total de delitos cometidos en el país son cometidos por niños o niñas infractoras sobre la Ley Penal, con lo cual usted ya está viendo desde el punto de vista puramente cuantitativo que no es significativo.

Dr. Luis Ernesto Kamada

La baja de la edad de imputabilidad es un debate constante en Argentina...

Esta no es una cuestión nueva para mí, incluso hace muchos años cuando era Juez de Menores me convocaron para tratar de recabar nuestras opiniones como jueces provinciales de menores, nosotros dijimos en ese momento de manera bastante clara, incluso bajo un Gobierno de un signo político bastante distinto a este, que no se podía hacer una sola regla general para niños de toda la República Argentina puesto que en Jujuy no tenemos la magnitud de la delincuencia de niños o de niñas que tiene por ejemplo, el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario. Los delitos violentos cometidos por niños o niñas en Jujuy o en las provincias del NOA y NEA son bajísimos, casi insignificantes. No significa negar que haya delitos, pero desde el punto de vista cuantitativo no mueven el amperímetro en ningún sentido.

¿Se puede bajar la edad de imputabilidad?

Para mí hay que tener en cuenta una situación para saber qué es lo que se quiere verdaderamente gobernar con una baja de la punibilidad, y aclaro e insisto con esto de punibilidad porque no es imputabilidad. Se habla livianamente de imputabilidad y no es así. Imputar a alguien significa atribuirle la autoría de un hecho a alguien, ¿se puede? sí, se puede hacer, y distinto es la punibilidad que es castigar.

¿Qué impacto puede tener en un niño o niña estar preso?

Puedo contestar en términos bastante parecidos a los que aplicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos precedentes. Tiene el mismo impacto que tiene para una persona adulta que debe purgar una pena privativa de la libertad, más el impacto que por ser niño. Es decir, si una persona adulta la pasa como la pasa privada de su libertad, porque no nos olvidemos que la privación de la libertad está ya alojada el inconsciente colectivo como una verdadera sanción o castigo, a pesar de que la Constitución dice expresamente que no debe ser un castigo, en estos términos imagínense para un niño o un adolescente que ha cometido un delito y es sancionado o penado de esta manera. Es por esta razón que la Convención de los Derechos del Niño, que constituye para nuestro país la letra constitucional, dice en su artículo 40 que en la medida de que sea posible hay que evitar la judicialización de las conductas que involucran a niños o niñas.

¿Es viable este proyecto, teniendo en cuenta las condiciones del sistema penitenciario hoy en el país?

En primer término hay que aclarar que está absolutamente prohibido, incluso no solamente por la Ley Argentina, sino también por los tratados internacionales que la Argentina ha firmado, está prohibido que un adulto sea alojado junto con un niño o niña infractor, esto no se puede, por eso hay institutos dedicadas a alojar niños o niñas por un lado y por otro lado para alojar a adultos.

El Gobierno afirma que en otros países este régimen funciona...

Hay que prestar atención a esta comparación que se hace de que se toma a los 13 años como edad para empezar a aplicar la punibilidad, se hace un paralelismo con los sistemas de algunos estados latinoamericanos, incluso algunos que son países vecinos, y es que en realidad la idiosincrasia y los contextos culturales y sociales de cada país no son equiparables, podrán compararse pero no son equiparables, entonces no podemos comparar a la niñez de la República Argentina con la niñez de Brasil o de El Salvador. Como lo dije al principio, afortunadamente en Jujuy nosotros no tenemos el grado de delincuencia que hay en otras regiones, por eso me parece que hay que prestar atención porque este argumento de hacer un paralelismo con situaciones de otros Estados latinoamericanos tampoco es ni aconsejable ni racional.

Esta semana se conocieron los índices de pobreza en el país, y es un término que siempre relaciona con la delincuencia. Teniendo en cuenta está información, ¿cree que los delitos juveniles pueden aumentar?

Es falsa la asociación forzosa que se hace entre pobreza y delincuencia, porque si no caeríamos en el recurso fácil de decir que se es delincuente porque se es pobre, o si es pobre es delincuente, y no son ciertas, en realidad ahí lo que va a pasar probablemente, es que se va a debilitar la llamada primera línea de prevención.

¿Qué son las fases de prevención?

La delincuencia se previene en distintas fases o líneas. La primera es la fase de prevención, significa que hay que tener una población con sus necesidades básicas satisfechas: alimentación, trabajo, salud y educación. La segunda es la policía puesta para prevenir el delito, y no hablo de la policía uniformada en la calle, sino que hablo de los mecanismos de respuesta rápida y efectiva ante el delito, para que aquella persona que tenga planeado delinquir sepa que va lo van a atrapar.

Y la tercera y última línea de prevención es la Justicia, es la respuesta que le da a la Fiscalía y los jueces cuando dictan la sentencia, para que la sociedad vea simbólicamente representada en esa sentencia que hay un castigo para el delito.

Pero también lo que hay que dejar instalado en la sociedad es que no hay sociedad alguna con delito cero, por esto que algún autor supo decir que en realidad el delito no es parte de la patología de la sociedad, sino que es parte de su fisiología. Entonces hay que estar atentos a eso, porque tener una expectativa de delincuencia cero no es una expectativa que pueda ser compensada en la realidad.