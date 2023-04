Candidatos a constituyentes debatieron sobre la reforma de la Constitución de Jujuy

Una nueva edición de Detrás de la Noticias contó con la presencia de cuatro de los candidatos a constituyentes de la provincia: Noemí Isasmendi, del Frente Justicialista; Gabriela Burgos, del Frente Cambia Jujuy; Natalia Morales, por el Frente de Izquierda y Vicente Casas de Unidad Por Jujuy.

Cada uno de los invitados expuso su postura en relación a la reforma de la Constitución Provincial que impulsó el gobernador Gerardo Morales y que se concretará este año.

Natalia Morales afirmó que la posición del Frente de Izquierda es “rechazar la reforma”. “Nos parece importante remarcar que las problemáticas y las preocupaciones de trabajadores, mujeres, jóvenes, la mayoría de la población, no son incluidas en esta reforma parcial de la Constitución y no nos parece que sea menor”, remarcó.

En esa línea puntualizó que en la reforma “no se va a hablar de la inflación” o de “cómo terminar con estos salarios de hambre”, ni la precarización laboral “que afecta muchísimo a la juventud”.

Así mismo, indicó que “tampoco se va a tratar algo que preocupa muchísimo que tiene que ver con los tarifazos” ni “las problemáticas que están acuciando a las mayorías, no se van a tratar”.

“Por eso le decimos no a la reforma, pero también alarmar a los que me escuchan porque sí se van a tratar modificaciones que nos van a quitar derechos a las mujeres y a todo el pueblo jujeño que haga ejercicio de su derecho a la protesta”, indicó y resaltó la protestas que llevan adelante mujeres en contra en rechazo a los femicidios.

Por su parte, Vicente Casas también manifestó su rechazo a la reforma de la Constitución. “Estamos en contra y lo hemos manifestado desde el primer momento”, indicó y consideró que “fue una reforma que salió de la noche a la mañana”.

“Para reformar una Constitución no bastan las audiencias, es necesario un consenso social que lleve a la reforma como fueron las distintas reformas que se hicieron en la Constitución de la Nación y que llevaron al consenso que sirve para la vida pública”, puntualizó.

Casas señaló luego que “no hace falta reformar mucho de los artículos propuestos en el decreto y en la ley, porque ya están en la Constitución de la Nación o necesita sólo la sanción de una Ley”. Dio como ejemplo el “habeas data”, que “ya está en la Constitución de la Nación” y “los derechos ecológicos que el gobernador quiere reformar, también ya están”.

“Es por eso que tengo la sospecha mala de que allí van a introducir cualquier cosa para quitar derechos”, apuntó y consideró que “debió haber sido un debate previo que lleve al consenso de la sociedad, de los partidos políticos, de los gremios, de las distintas creencias religiosas”.

Gabriela Burgos manifestó por su parte estar “obviamente, totalmente a favor de esta reforma” y haciendo alusión a lo que manifestaron los otros candidatos, aclaró que “bajo ningún aspecto se pueden cercenar derechos en una reforma. Una vez que son adquiridos están dentro del acervo de los ciudadanos, así que sería imposible”.

“Las constituciones tienen un tiempo de duración que se adecua a las realidades que tiene la sociedad”, continuó y recordó que en el año 86, “salíamos de un período oscuro, retornamos la democracia y había que robustecer ciertos principios”.

“El elevar políticas públicas que reconocieron derechos y fueron ampliando el abanico de derechos y ponerlas en una jerarquía superior a las leyes, bajo ningún aspecto significa cercenar, sino garantizar al pueblo jujeño una nueva Constitución que se adapte a los nuevos desafíos y a los nuevos paradigmas que no sólo la Argentina, sino el mundo entero está solicitando”, cerró.

Por su parte, Noemí Isasmendi del Frente Justicialista, recordó que “nosotros no votamos esta reforma, y esto nos lleva a pensar que en un momento de crisis las 'elites' gobernantes siempre tienden a sacar de la galera alguna situación por la cual perpetuarse en el poder”.

En esa línea consideró que “con esta ley, nosotros como partido tenemos que sentar las bases de la justicia social y entender que tenemos un compromiso con la institucionalidad de la provincia y esto hace que los jujeños tengan la posibilidad de elegir un modelo como el partido peronista que va a tener la voz de todos los sectores, sobre todo las minorías”.

“No es un no al no mismo, al vacío. Es decir no a las cosas que nosotros consideramos que no son trascendentes”, remarcó y consideró que la reforma “no era una cuestión prioritaria para la provincia y no era un momento social y económico oportuno para la provincia pero ahí lo tenemos y tenemos la oportunidad de hacerlo”.

Así mismo, afirmó que “el equilibrio de poderes será para nosotros fundamental para tener un Jujuy viable, en democracia, que respete la institucionalidad y evada la persecución”.