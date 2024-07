Capacitadores laborales e instructores no formales de Jujuy, cobrarán un bono de $50.000

Por disposición del Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, los capacitadores laborales e Instructores no formales percibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos, que se pagará el 13 de Julio.

El monto es de carácter no remunerativo y no bonificable, según lo informado por la Secretaria de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales.

Qué trabajadores estatales cobrarán el bono de julio y cuándo se pagará

El Gobierno de Jujuy anunció un bono para los trabajadores estatales de la provincia , en el marco de las negociaciones paritarias que se reanudaron durante esta semana.

El extra es no remunerativo y no bonificable, de acuerdo a lo explicado por las autoridades de Hacienda. Se trata de una suma de 50 mil pesos , que será acreditada a la totalidad de los empleados públicos cuyos salarios no superen los 850 mil pesos el sábado 13 de julio . Están excluidos los funcionarios e integrantes del Poder Judicial.

Como parte del ofrecimiento paritario, el bono se suma a la propuesta de un 10% de aumento para los haberes del mes de julio, a pagarse en agosto. En el caso de los docentes, el Gobierno informó la restitución del Fonid, que se afrontará con recursos provinciales y se acreditará con el próximo sueldo.