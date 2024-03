Carlos Sadir explicó de qué se trata el proyecto de ley de coparticipación provincial y cuándo ingresará a la Legislatura

Este viernes 1 de marzo, el gobernador Carlos Sadir abrió el 163° periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura de Jujuy en donde brindó detalles de nuevas leyes que mandará a la Casa de Piedra, la situación de Jujuy sobre la falta de subsidios y todos los proyectos que la provincia llevó a cabo.

Tras la sesión, Sadir dialogó con los medios de la provincia y explicó que los tres proyectos para la administración responsable de los recursos del estado , se enviarán a la Legislatura en la segunda semana de marzo.

"Entre los proyectos, plantee que se van a mandar a la Legislatura una declaración de emergencia; un esquema distinto de pago de juicios para poder hacer más sostenible las sanciones financieras de la provincia y el proyecto de una ley de coparticipación de la provincia que está estipulado en nuestra Constitución desde 1986 y creo que es muy necesaria", explicó el Gobernador sobre el anuncio que realizó en el inicio de sesiones.

Ley de coparticipación provincial

Indicó, que el tratado del proyecto de ley de coparticipación va a ser complejo. "Está claro porque en el mensaje pedimos una amplia participación, que la Legislatura debata, que los intendentes se sumen y los escuchemos" y llamó a todos a tomar la mejor decisión. "Sabemos que hay muchos indicadores objetivos para poder hacer una distribución que sea justa y correcta" y confirmó que llevará mucho tiempo de debate.

"A lo largo de los años que fue ministro de Hacienda, los intendentes reclamaron la ley de coparticipación. La idea es que cada uno sepa con que recurso cuenta y pueda administrar su municipio como mejor le parezca ", detalló.

Ley de estado de emergencia pública

En cuanto al proyecto de ley de emergencia económica explicó que además de la economía, tiene que ver con lo financiero la salud, el desarrollo y ambiente y cambio climático. "Tenemos mucho desastre con pérdida de cultivo, corte de ruta y problemas de cuenta. La idea es establecer emergencia de manera tal de poder hacer distribuciones de partida, para asignar partidas según la emergencia", aseveró.

Situación de la provincia

El gobernador indicó que la provincia desde el 2020 "viene en una situación de estabilidad que no vamos a abandonar y vamos a seguir con ese camino". Asimismo, aseguró que hay diferentes cuestiones que pueden afectar la estabilidad como "el impuesto a la ganancia que se dictó el año pasado; el no envío de recurso lo que obliga a racionar partida, a asignar recurso de otra obra pública y no hacerla y destinar recursos para otras cosas"

"La idea es seguir hablando con el Gobierno Nacional con establecer el recurso de las provincias y dejar definido que le corresponde a Nación y a provincia y que cada uno administre como tiene que ser", afirmó

Quita del Fonid

Sadir mencionó que la quita del incentivo docente "afecta a los docentes y no a las arcas provinciales. Como llega se distribuye a los docentes y en caso de que no llegue, complica al salario de los docentes".