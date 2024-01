Carlos Sadir viajará a Alemania en una comitiva en busca de inversiones en litio y cobre

La secretaria de Minería, Flavia Royon, y cinco gobernadores argentinos comenzarán el jueves una misión comercial en Alemania para exponer ante potenciales inversores distintos proyectos de cara a la posibilidad de generar nuevos negocios. Entre los mandatarios provinciales se encuentra Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

De la misión, que comenzará el 1 de febrero, serán parte los gobernadores integrantes de la denominada Mesa de Litio: Gustavo Sáenz, de Salta; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; y Marcelo Orrego, de San Juan.

A los mandatarios los acompañarán empresas para exponer a los inversionistas sus proyectos en las cuatro provincias, mostrando el trabajo e impulso conjunto entre los estados nacional, provinciales y el sector privado.

La delegación argentina participará en la capital de Alemania de la conferencia "Integrando Sinergias Argentina-Alemania: Recursos Minerales y Materiales Críticos", organizada por la embajada argentina en Alemania, la Asociación de Materias Primas y Minería en el Extranjero (FAB), el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) y la Agencia Alemana de Recursos Minerales (DERA).

El objetivo es presentar a los potenciales inversores la riqueza geológica del norte argentino y de la provincia de San Juan para atraer capitales de la Unión Europea en proyectos de cobre y litio, entre otros minerales estratégicos para la transición energética hacia la que se encamina el mundo.

Además, se destaca que a partir de la creación de la subcomisión de Industrialización y Agregado de Valor en el seno de la Mesa de Litio, se impulsa el avance sobre nuevos eslabonamientos productivos en torno a la industrialización del litio en las provincias productoras.

De cara a ello, se viene trabajando en procurar que las empresas radicadas en las jurisdicciones pongan a disposición un cupo de la producción de litio o sus derivados, para destinar a proyectos productivos de agregado de valor en origen. "Escapar con el litio" o agregarle valor fue un tenso debate los últimos meses cuando estuvo en Argentina una misión de la Unión Europea. En un seminario del que participó Ámbito, el sector empresario cuestionó que se les diga la afirmación: "take the lithium and run”

La agenda en Berlín que se desarrollará jueves y viernes próximos prevé la apertura de la Conferencia sobre Minería y Materiales Críticos en la embajada argentina, a cargo de Royon, junto a Fernando Brun, embajador de Argentina en Alemania; Franziska Brantner, secretaria Federal de Economía y Energía (BMWK); y José Pateiro, presidente de la Asociación Alemana de Minería en el Extranjero (FAB).

Carlos Sadir, Sáenz, Jalil y Orrego participarán en el panel sobre Minería en Argentina, Panorama Federal, Encuadre Legal e Incentivos. Potencial y presentación de las provincias con potencial minero (Litio, Cobre).

También se realizarán paneles sobre asociaciones estratégicas, cadenas de valor en minerales críticos, entre otros.

Por último, el viernes, las autoridades nacionales mantendrán una reunión con diputados de la Comisión de Economía del Parlamento alemán, y posteriormente un encuentro bilateral con Christian Forwick, secretario del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Protección del Clima.

Redacción con información de la Agencia Télam