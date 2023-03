Caso de Iara Rueda: la familia espera la prisión perpetua para los responsables

Este jueves se llevó a cabo la audiencia preliminar por la causa que investiga el femicidio de Iara Rueda . Según explicaron, "es el acto procesal previo que da inicio a la audiencia de debate" y a partir de la cual se definirá fecha de juicio. Así lo informó Julián Martín Palmieri, abogado de la familia en comunicación con "La Primera Hora" de AM630.

"Fue una audiencia muy concurrida y planteamos junto con Mónica, Juan y el fiscal Alejandro Bossatti la pericia de celulares. Consideramos que podemos extraer datos que nos ayudaría con los elementos probatorios para determinar la intervención del sujeto y de una o más personas en el hecho", explicó el abogado y relató que la defensa solicitó testimoniales que fueron rechazados por el fiscal y los abogados.

El letrado indicó que fue un momento muy duro para Mónica y Juan ver a los supuestos femicidas en el banquillo, pero también tienen derechos y garantías de estar presente en el juicio con sus letrados y afirmó que fue "una jornada llena de emociones".

Martín Palmieri destacó que tras la audiencia "esperamos la resolución inminente del Tribunal General N°3 para que conozcamos la fecha del juicio esperada" y adelantó que es posible que las partes "coloquen un perito de parte y eso dilataría más el proceso" pero hay una fecha de un mes máximo como plazo para iniciar el juicio de debate.

Palmieri aseveró que en el Juicio tratarán de comprobar la implicación de más personas en el femicidio. "Primero debemos tener elementos probatorios que determinen la responsabilidad de los demás partícipes en el hecho. Si existe la posibilidad de comprobar el proceso, pueden ser imputados, detenidos y se abriría un proceso legal contra ellos".

Durante las pruebas contaron con entre 60 y 65 testigos y se obtuvieron "careos, inspecciones oculares, reconstrucción del hecho que tanto la querella como la defensa tenemos la posibilidad de plantearlo, lo que nos llevaría a una condena prolongada" y que Iara tenga justicia y descanse en paz".

"Hay participación primaria, secundaria y una infinidad de delitos que pueden haber realizado con terceras personas como el asesinato, el traslado del cuerpo ya que junto con la familia tenemos nuestras hipótesis, nuestras convicciones y lo vamos a tratar de probar en el juicio para que el Tribunal decida la resolución de la misma", detalló sobre los pasos siguientes que llevarán a cabo para pedir Justicia.

Palmieri ratificó que junto con los padres de Iara "no queremos ningún inocente detenido y no queremos ninguna carga social sobre los que no tengan responsabilidad en este hecho, pero este caso no es así ya que hay elementos probatorios contra estos tres sujetos".

El abogado admitió que la causa de Iara Rueda es "una causa bisagra dentro de la sociedad, en la justicia, dentro de la comunidad jujeña que va a dejar un antes y un después en todo sentido y que sea con motivo de reflexionar lo que sucede en la provincia".

El abogado consideró que la causa "será un proceso largo por los testigos, los elementos probatorios que se produjeron en el debate y debe suceder durante el transcurso de este año y es oral y público".

Por último, reflexionó que Mónica y Juan "son dos leones, Mónica es una madraza y la prisión perpertua está sobre los acusados. Esperan penas ejemplificativas", pero igualmente "la sensación de vacío no la saca nadie y acompañamos a las madres del dolor por la situación compleja la que atraviesan".