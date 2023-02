Caso Lucio Dupuy: Abigail Páez fue incoporada en la lista nacional de abusadores sexuales

Una vez que el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa determinó la culpabilidad de Magdalena Espósito Valenti , de 25 años, y de Abigail Páez , de 28, en el homicidio de Lucio Dupuy de 5 años, y condenó a prisión perpetua a ambas mujeres, los jueces solicitaron también que Páez, pareja de la madre del niño, sea incorporada a la lista nacional de abusadores sexuales.

La “madrastra” de la pequeña víctima fue encontrada culpable del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el vínculo, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haberse cometido contra un menor de 18 años. El crimen ocurrió en noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

En el caso de Páez en particular, los magistrados Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié determinaron además que la mujer pase a integrar el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (Racis) de La Pampa. Esa provincia es una de las que tiene firmado un convenio con el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

En el registro nacional solo figuran los perfiles genéticos de quienes fueron condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual y de aquellos genes de personas desconocidas procesados a partir de evidencias halladas en una escena de un crimen por esos mismos tipos de delitos.

El Racis, en cambio, tiene datos más precisos sobre los abusadores, como el nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, huellas dactiloscópicas y genéticas, fotografía, el domicilio donde vive actualmente y donde ocurrieron los hechos y pena recibida.

En el caso de Valenti, la madre de Lucio, la Justicia la absolvió del delito de abuso sexual, por eso es que sus datos no formarán parte de ninguno de los dos registros. Conocida la sentencia, tanto la querella como la fiscalía anunciaron que apelarían esta decisión judicial en particular. En su resolución, los magistrados no tuvieron en cuenta los otros planteos de la querella, vinculados al “tiempo indeterminado” de la reclusión y al “odio de género” planteado como agravante.

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con la madre y su pareja. La Justicia pudo establecer que a las 17.32 se lo vio a Lucio vivo por última vez y que entre esa hora y las 19.40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.

Fuente: La Nación