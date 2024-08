Cedems pone un impasse a su plan de lucha y espera la convocatoria del Gobierno

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) llevó adelante una Asamblea Extraordinaria en la que se declaró en estado de Asamblea Permanente y definió no realizar ninguna medida de fuerza esta semana en vistas del anuncio del Gobierno provincial para retomar las negociaciones paritarias .

En un comunicado el gremio de los docentes informó que si bien continúa con su plan de lucha esperan esta semana la convocatoria del Gobierno y una respuesta a los diferentes pedidos que ya fueron planteados, como el salario inicial de los docentes sea igual a la canasta básica familiar y el valor de la hora catedra de nivel secundario se ajuste con cláusula gatillo.

En la misma solicitan equiparar el pago de la hora cátedra de los preceptores de nivel terciario a ña hora cátedra que se liquida a los profesores del mismo nivel.

Asimismo el gremio insistirá con el reconocimiento legal y económico del trabajo de los docentes durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Por otra parte el gremio conducido por Mercedes Sosa ratificó el pago del Fonid por cargo con un valor actualizado de 50 mil pesos, bono sin tope de monto salarial.

Cabe recordar que el Gobierno otorgó un aumento del 10% con el salario de julio y el miércoles pasado adelantó que esta semana iniciará una nueva ronda de reuniones paritarias con los gremios estatales, según informó el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Normando Álvarez García.

El funcionario, en diálogo con Canal 7 de Jujuy, remarcó que “es muy factible que continuemos con las paritarias la semana que viene”.

Álvarez García manifestó que los primeros gremios en ser convocados serán los docentes, luego los del sector salud, y después se continuará con los que tienen un gran número de afiliados como ATE, UPCN y municipales.

“Ustedes saben que, independientemente de las paritarias, permanentemente estamos dialogando con la mayoría de los gremios porque nosotros creemos que en momentos de crisis tenemos que estar atentos, hablando, conversando, en diálogo que es importante”, expresó el ministro.

Si bien no quiso adelantar la oferta salarial que se les comunicará a los gremios, Álvarez García subrayó que “nunca los gremios se van con las manos vacías, a veces se van conformes, otras veces no, y no es fácil pero siempre tratamos de darles una respuesta”.

Para finalizar, el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, destacó que “la idea del gobernador Carlos Sadir es que a fin de año los sueldos de los empleados públicos superen en 2, 3 o 5 puntos a la inflación. Es una meta que tenemos y que seguramente la cumpliremos como venimos cumpliendo todos estos meses”.