Con descuentos de hasta el 50%, llega la Noche de los Sándwiches a Jujuy: los locales adheridos

El Centro Comercial Tacita de Plata de la Unión Empresarios de Jujuy, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y el municipio capitalino desarrollan la 10° edición de la “La Noche de los Sándwiches” .

Son 51 los comercios gastronómicos de Jujuy se suman a esta nueva edición que tendrá lugar el miércoles 31 de enero, en horario nocturno.

El objetivo es aumentar las ventas de manera considerable para un día miércoles de fin de mes. Asimismo, posicionar las especialidades en sándwiches de cada comercio, diferenciarse por la cálida atención y medios de pago, según resaltaron desde la organización.

LOCALES ADHERIDOS A LA NOCHE DE LOS SÁNDWICHES EN JUJUY

CENTRO

1- El Alto Coffee & Beer en Belgrano 780 1° piso. B° Centro. Tel. 388155819769. Promo: 30% off a partir del 4° sándwich

2- Barrojos en Belgrano 401. B° Centro. Tel. 3883407741. Promo: 30% off en la 2°unidad

3- De Boca en Boca Patricias Argentinas 369. B° Centro. Tel. 3886 10-8104. Promo: 30% OFF en la 2°unidad

4-Espacio Güemes en Güemes 759. B° Centro. Tel. 3885844850. Promo: 20 % de descuento en la 2 unidad

5- Patagonia en Sarmiento 240. B° Centro. Tel. 3885057192- Promo: 20% off en todos los sándwiches - Por la compra de 3 sándwiches una pinta de regalo

6- La Pizzería de Jujuy Gral. Paz 488 esq. Güemes. B° Centro. Tel. 4225005 -3884575602. Promo: 30% off en la 2°unidad

7- Galdo Food & Coffee Bar Necochea 375. B° Centro. Tel. 3884265617. Promo: 30% off en la 2°unidad

8- Panasburgersjujuy Salta 1018. B° Centro. Tel. 388-6111604. Promo: 30% off en la 2°unidad

9- Xagfi Sandwicheria Alvear 1269. B° Centro. Tel. 3885907032. Promo: 3 x 2

10- Indias Ramírez de Velazco 522. B° Centro. Tel. 3886 85 1924. Promo: 30% off en sándwiches

11- Negus Plaza Sarmiento 210. B° Centro 3885048351. Promo: 30% off en la 2°unidad

12- Negus Mercado Balcarce 427.B° Centro. Promo: 30% off en la 2°unidad

13- Negus Parque Av. Córdoba 1901. B° Centro. Promo: 30% off en la 2°unidad

14- Valdez Parque San Martín Alvear 1500. B° Centro. Tel. 388 571-0859. Promo: 30% off en la 2°unidad

15- Catrina Bar en Lamadrid 278. B° Centro. Tel. 3885969224. Promo: 30% off en la 2°unidad

16- Sublime Cocina- Bar Independencia 1098. B° Centro. Tel. 3885144108. Promo: 30% off en la 2°unidad

17-El Turco Sandwich's Salta 650. B° Centro. Tel. 3884243032. Promo: 30% off en la 2°unidad

18- Pepira en Independencia 466. B° Centro. Tel. 3884899996. Promo: 30% off en la 2°unidad

19- Ramírez Taberna en Ramírez de Velazco 550. B° Centro. Tel. 3884382098. Promo: 3x2 de regalo 1 porción de papas

20- Bodegón Cervecero 567 Mercado 6A Planta Alta puesto 37. B° Centro. Tel. 3884793512. Promo: 30% off en la 2°unidad

21- Papa Palooza Mercado 6A Planta Baja puesto 8. B° Centro. Tel. 388-4046699. Promo: 30% off en la segunda unidad

22- Lolo Burguer Necochea 411. B° Centro. Tel. 3884380840. Promo: Combos para niños

23- Mistura Senador Pérez 228. B° Centro. Tel. 388 4234532 - 3884864533. Promo: 3x2 de regalo 1 porción de papas

24- Cobana Food & Beer Patricias Argentinas N°347. B° Centro. Tel. 388-4598573. Promo: 30% off en la 2°unidad

25- Taz Alvear 1346. B° Centro. Tel. 3884496174. Promo: 30% off en la 2°unidad

26- Antares Sarmiento 268. B° Centro Tel.3884175951. Promo: 3x2 de regalo 1 porción de papas

27- Rustico Pizzas Alvear 1250. B° Centro. Tel. 3885718368. Promo: 30% off en la 2°unidad

28- Bar de Pastas Ramírez de Velazco 550. B° Centro. Tel. 3884382098. Promo: 30% off en la 2°unidad

29- Sueño Místico Fascio esq. Balcarce. B° Centro. Tel. 3885811364. Promo: Por la compra de 3 sándwiches, 1 pinta y una gaseosa de regalo

30- Casa Tomada en Ramírez de Velazco 253. B° Centro. Tel. 3886105104. Promo: Papas gratis con cada sándwich



BARRIOS ALEDAÑOS

31- El Chaja Sandwicheria Caseros 69. B° Luján. Tel. 3885776508. Promo: 30% off en la 2°unidad

32- La Cubana Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3887471983. Promo: 30% off en la 2°unidad

33- Cantares Av. Illia 369. B° Los Perales. Tel. 3883429766. Promo: 30% off en la 2°unidad

34- Bennies Av. Alte. Brown 861. B° San Pedrito. Tel. 3884635050. Promo: 30% off en la 2°unidad

35- Piazzola - Bar Av. Vespucio Nº 3022 Bº Malvinas. Tel. 388606056. Promo: 10% off en la 2°unidad

36- Spot La Brown Almirante Brown 899. B° San Pedrito. Tel. 388 5723134. Promo. 30% off en la 2°unidad

37- Cuervos Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3884412771. Promo. 30% off en la 2°unidad

38- Delirio Burger Av. Illia 809. B° Los Perales. Tel. 388 519-5405. Promo: 20% off papas y 1 gaseosa de regalo

39- Panchamama Hipólito Yrigoyen 1240. B° Cuyaya. Tel. 3884786245. Promo: 50% off en la segunda unidad

40- Valdez Coronel Arias 305. B° Ciudad De Nieva. Tel. 388 586-7593. 30% off en la 2°unidad

41- Alba Bar Saludable Av. Hipólito Irigoyen entre puente Tucumán y Pueyrredón. Tel. 3884631449. Promo: 2x1

42- La Kitchen Espacio Gastronómico Av. Balbín 2065 (x colectora). Tel. 3884708699. Promo: 30% off en la 2°unidad

43- Rey Lúpulo Jorge Newbery 934. B° Gorriti. Tel. 3883 33-5395. Promo: 30% off en la 2°unidad

44- El Turco Sandwich's El pensamiento 634. B° Chijra. Tel. 3885337097. Promo: 30% off en la 2°unidad

45- Che! Cabrón Ciudad Cultural. Tel. 3886101824. Promo. 30% off en la 2°unidad

46- Uquía Yuchán 409. B° Los Perales. Tel. 3885093669. Promo: 15% off en Hamburguesa XL y Sandwiches

47- La Naranja Food Truck Ciudad Cultural. Tel. 3884788433. Promo: 30% off a partir del 4° sándwich

48- Altitud- Food-Fast en San Lorenzo 1036 B° Mariano Moreno. Tel. 3886855935/ 3883143408. Promo: 20% off en 2da unidad +1 porción de papas

49- Búfalo Oscar Orias 6. B° San Pedrito. Tel. 3886056956. Promo: 10% off en productos seleccionados

50- Rústico Pizzas en Av. Illia 296. B° Los Perales. Tel. 3885718368. Promo: 30% off en la 2°unidad

51- Tiendas del Norte en Libertad 601. B° Ciudad de Nieva. Tel. 3885145423. Promo: 30% off en la 2°unidad